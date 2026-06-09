14年神仙眷侶仍情斷！秀英鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那

崔秀英與鄭敬淏交往14年後正式證實分手，結束韓國演藝圈知名愛情長跑。（圖／翻攝自IG）

南韓演藝圈最具代表性的模範情侶之一、少女時代成員崔秀英（최수영）與演員鄭敬淏（정경호）交往14年，原本被外界視為最有機會步入婚姻殿堂的明星情侶，甚至曾多次傳出結婚計畫，沒想到今（9）日雙方經紀公司正式證實分手。更令人震驚的是，稍早網友才發現兩人的Instagram已互相取消追蹤，引發情變揣測，如今消息獲得證實，讓大批粉絲崩潰直呼：「如果連這對都分手，真的不相信愛情了。」

被譽為韓國演藝圈「模範情侶」的秀英與鄭敬淏，9日透過經紀公司證實已分手。（圖／翻攝自IG、韓網）

根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年戀愛長跑。

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回顧這段備受祝福的戀情，兩人同為中央大學戲劇電影學系校友，2012年因教會活動相識並發展成戀人關係，2014年遭媒體拍到約會畫面後大方認愛。從戀情曝光至今，兩人始終維持低調卻穩定的交往模式，不刻意高調放閃，卻也從不避諱提起對方，因此被韓媒封為演藝圈「模範情侶」、「神仙眷侶」。

多年來，兩人的甜蜜互動也屢次成為話題。鄭敬淏曾多次在秀英拍攝作品期間送上咖啡餐車應援，秀英也經常現身支持男友的新戲首映會。鄭敬淏受訪時更毫不掩飾對女友的愛意，曾坦言：「除了演戲之外，我生活的重心就是崔秀英。」去年5月登上YouTube節目時，他還深情表示：「是秀英拉住了我，如果沒有她，我可能會令人失望，也無法成為好演員。」一席話當時感動無數粉絲。

不僅如此，兩人近年感情看似依舊穩定。2024年曾被拍到一起到澳洲雪梨旅遊，在街頭等紅綠燈時互相替對方拍照，互動甜蜜自然；去年底又被民眾目擊現身韓國購物中心約會，當時兩人戴著同款藍色棒球帽與牛仔褲逛街，宛如老夫老妻般的相處模式羨煞旁人。甚至在去年12月鄭敬淏登上少女時代成員孝淵主持的節目時，談到秀英仍神態自然，完全看不出感情已出現變化。

事實上，不少粉絲一直期待兩人最終修成正果。鄭敬淏過去曾透露，希望未來能在拿下影帝獎項後與秀英結婚，因此外界普遍認為兩人距離婚姻只差臨門一腳。然而隨著近年工作量大增，鄭敬淏持續投入戲劇拍攝，秀英則頻繁往返南韓與日本發展演藝事業，雙方見面時間逐漸減少。近期又被發現Instagram已不再互相關注，讓外界開始猜測感情是否生變，而如今分手消息曝光，也讓相關揣測成為事實。

從2012年相戀、2014年公開認愛，到2024年甜蜜同遊雪梨、2025年底仍被拍到約會，再到2026年證實分手，這段走過14年的愛情長跑最終畫下句點。雖然未能迎來婚訊，但許多粉絲仍送上祝福，希望兩人未來都能在人生與事業道路上找到屬於自己的幸福。

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