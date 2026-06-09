14年神仙眷侶仍情斷！秀英鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
南韓演藝圈最具代表性的模範情侶之一、少女時代成員崔秀英（최수영）與演員鄭敬淏（정경호）交往14年，原本被外界視為最有機會步入婚姻殿堂的明星情侶，甚至曾多次傳出結婚計畫，沒想到今（9）日雙方經紀公司正式證實分手。更令人震驚的是，稍早網友才發現兩人的Instagram已互相取消追蹤，引發情變揣測，如今消息獲得證實，讓大批粉絲崩潰直呼：「如果連這對都分手，真的不相信愛情了。」
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年戀愛長跑。
回顧這段備受祝福的戀情，兩人同為中央大學戲劇電影學系校友，2012年因教會活動相識並發展成戀人關係，2014年遭媒體拍到約會畫面後大方認愛。從戀情曝光至今，兩人始終維持低調卻穩定的交往模式，不刻意高調放閃，卻也從不避諱提起對方，因此被韓媒封為演藝圈「模範情侶」、「神仙眷侶」。
多年來，兩人的甜蜜互動也屢次成為話題。鄭敬淏曾多次在秀英拍攝作品期間送上咖啡餐車應援，秀英也經常現身支持男友的新戲首映會。鄭敬淏受訪時更毫不掩飾對女友的愛意，曾坦言：「除了演戲之外，我生活的重心就是崔秀英。」去年5月登上YouTube節目時，他還深情表示：「是秀英拉住了我，如果沒有她，我可能會令人失望，也無法成為好演員。」一席話當時感動無數粉絲。
不僅如此，兩人近年感情看似依舊穩定。2024年曾被拍到一起到澳洲雪梨旅遊，在街頭等紅綠燈時互相替對方拍照，互動甜蜜自然；去年底又被民眾目擊現身韓國購物中心約會，當時兩人戴著同款藍色棒球帽與牛仔褲逛街，宛如老夫老妻般的相處模式羨煞旁人。甚至在去年12月鄭敬淏登上少女時代成員孝淵主持的節目時，談到秀英仍神態自然，完全看不出感情已出現變化。
事實上，不少粉絲一直期待兩人最終修成正果。鄭敬淏過去曾透露，希望未來能在拿下影帝獎項後與秀英結婚，因此外界普遍認為兩人距離婚姻只差臨門一腳。然而隨著近年工作量大增，鄭敬淏持續投入戲劇拍攝，秀英則頻繁往返南韓與日本發展演藝事業，雙方見面時間逐漸減少。近期又被發現Instagram已不再互相關注，讓外界開始猜測感情是否生變，而如今分手消息曝光，也讓相關揣測成為事實。
從2012年相戀、2014年公開認愛，到2024年甜蜜同遊雪梨、2025年底仍被拍到約會，再到2026年證實分手，這段走過14年的愛情長跑最終畫下句點。雖然未能迎來婚訊，但許多粉絲仍送上祝福，希望兩人未來都能在人生與事業道路上找到屬於自己的幸福。
看更多 CTWANT 文章
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
不滿玩網路遊戲被干涉 印度17歲少年持刀砍家人釀2死
不只小籠包！醫揭鼎泰豐「隱藏菜單」 網笑：馬上要缺貨了
其他人也在看
秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷
韓國女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏是演藝圈公認的模範情侶，相戀14年愛得低調卻甜蜜，2人近日先被網友發現互相取消追蹤IG，9日秀英所屬經紀公司Saram娛樂也證實：「兩人確實已經分手，決定以良好的同事關係繼續相處。」消息一出震驚外界。
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此
傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。
離了洗錢夫後1／鄭雅勻「兼3職改開國產車」 淚吐單親媽心聲：我還剩下什麼？
回顧當年事件爆發時，鄭雅勻發文強調對前夫惡行毫不知情，並稱已辦理離婚，但隨即被網友發現張旭昇早在2021年就曾因擄人案被捕，且鄭雅勻本人還掛名男方公司的董事長，大眾對她的說法始終持保留態度。後來法院判決書曝光，記錄了張旭昇曾要求「等幼子滿月再投案」，揭露了鄭...
黃仁勳錄韓綜新片段曝光！下車「十指緊扣」牽愛妻進場 超甜互動全被拍
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，除了與政商界人士會面外，也首度挑戰綜藝節目，登上人氣談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。節目8日公開最新預告，除了黃仁勳大秀舞步、分享人生經驗外，愛妻Lori也驚喜入鏡，夫妻倆同框畫面立刻掀起討論。
郭忠祐拒拍吻戲惹怒導演！傳因肢體接觸障礙拒絕 連帶影響同劇女星
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星郭忠祐日前傳出與黃西田的女兒黃露瑤傳出戀情，但雙方並沒有坦承戀情。而如今正在拍攝8點檔的郭忠祐被傳出因為不願意拍...
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
黃舒駿帥兒當學生會長畢業 一家四口罕同框 超強基因網狂讚
60歲音樂人黃舒駿與小24歲妻子張菁芳（Sophia）結婚15年，育有一對兒女，一家四口生活十分幸福。近期適逢畢業季，他日前也宣布大兒子Sean（象象）國中畢業，還以學生會長身分代表致詞，全家一同出席兒子的重要時刻，引來不少網友討論。
張學良臨終吐露：被蔣介石扣押時，救他命的其實不是宋美齡
歷史的塵埃裡，總埋藏著不為人知的深情與秘密。許多年來，民間流傳著一個說法：西安事變過後，少帥張學良遭到蔣介石長期軟禁，全靠與他交情匪淺的蔣夫人宋美齡多次出面力保，才得以在刀光劍影中活了下來。這個說法流傳了半個多世紀，幾乎成為歷史的定論。然而，歷史的真相往往在生命落幕時才肯揭開面紗，張學良臨終吐露，當年被蔣介石扣押時，救他一命的其實不是宋美齡，而是那個被他辜負了大半輩子的原配髮妻于鳳至。（唐家興）
何篤霖被通知不用來 小賴接棒《好好玩》
JET綜合台命理節目《命運好好玩》播出至今24年，昨主持人何篤霖、陳亞蘭驚爆不滿主持費調降出走，電視台隨即證實因《新聞挖挖哇》延長時段，壓縮《命運好好玩》播出長度，「按比例調降主持費用，很遺憾無法與亞蘭姐及篤霖哥達成共識。」與此同時，節目改版找來小賴（賴晏駒）、命理師湯鎮瑋接棒主持，兩人昨首度合作亮相，坦言收視重責壓力是必然，希望忠實觀眾多給時間，期待轉型後的全新火花。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
《冬季戀歌》裴勇浚近況曝！和朴信惠夫妻遊新加坡 她懷二胎大肚子現身
韓流巨星裴勇浚與妻子朴秀真、演員朴信惠與丈夫崔泰俊，被目擊一同現身新加坡旅行，引發關注。據韓媒報導，兩對明星夫妻於7日下午被民眾目擊現身新加坡樟宜機場，當時皆是與孩子一同出遊，畫面曝光後也引起討論。
向太重提古天樂坐牢黑歷史 過來人夏靖庭不以為然：犯錯不能修正？
【記者王思穎／台北報導】夏靖庭在新戲《大愛街2巷》飾演老派阿公「曾武雄」，在兒子坐牢期間跟越南媳婦相依為命。夏靖庭過去曾因吸毒入獄，前陣子向太重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，「犯錯不能修正嗎？」
金秀賢要回來了！停工1年正式復出「7月重啟活動」 首個拍攝行程曝光
南韓男星金秀賢因已故女星金賽綸相關爭議陷入風波後，演藝活動幾乎全面停擺。如今根據韓媒《News1》獨家報導，金秀賢即將重啟演藝工作，預計於7月14日為菲律賓知名時尚品牌「Bench」拍攝廣告，這也將成為他沉寂近1年後的首個公開工作行程。
鄭琇月消失的遺物「一直都在身上」！愛女何以奇傻眼：4雙眼睛都沒看到
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導資深歌手鄭琇月唱紅〈白色的愛〉，日前傳出過世的消息，享壽69歲，女兒何以奇6日發文提到，媽媽長期配戴在手上的玉手鐲不見...
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
愛莉莎莎「被迫官宣」戀情！攝影師男友被酸吃軟飯 高EQ親回圈粉
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導百萬YouTuber愛莉莎莎日前因尼泊爾瑜伽課程分潤爭議受到關注，事件4日逐漸落幕後，她的新戀情也意外跟著曝光，讓粉絲又驚又...
八點檔「第一場對戲」就是他！周宇柔悼念傅子純 才說「希望能配對」卻沒下次了
四季線上／陳軒泓 報導傅子純驚傳因急性血癌（7日）病逝，享年46歲，消息一出震驚娛樂圈，藝人好友們悲痛發聲悼念昔日好搭檔。傅子純生前連續多年演出民視八點檔，經典作品包含《娘家》、《...
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
8億百歲阿公「密婚看護」遭家屬大搶人！北檢偵結「最新結果出爐」
社會中心／綜合報導台北一名身價約8億的102歲王姓男子，2026年1月與照顧其多年68歲賴姓女看護辦理登記結婚，對此王姓男子的家屬質疑背後「另有考量」，並控賴女阻止王男與家族接觸，認為王男遭「騙婚」，兩方人馬甚至在台北馬偕醫院外上演「搶人大戰」，隨後女看護對王男家屬提告傷害等罪，如今台北地檢署偵結結果出爐了。
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大