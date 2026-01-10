14年築夢成真 伯立歐家園一期落成暖心入厝

身障朋友引頸期盼的伯立歐家園第一期工程，舉行落成感恩禮拜。（記者方一成攝）

彰化縣竹塘鄉迎來了最有溫度的「入厝」喜事，社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺協會成立已逾二十年，歷經十四年的堅持與漫長的募款奔走，身障朋友引頸期盼的「伯立歐家園」第一期工程，於今（十）日舉行落成感恩禮拜。彰化縣長王惠美、伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛、伯立歐顧問團創團長也是飛絡力電子公司總經理楊奕強等人與會，現場不只有完工的歡欣，更承載著讓身障者安心養老的莊重責任。活動以「感恩家成．再創二期」為核心，象徵家園主體雖已落成，但為身障者打造更完善的照顧空間，以及全方位就業與職訓的使命，才正要開始。

王縣長表示，「人必自助，而後人助之」。感謝陳忠盛董事長為成立伯立歐家園，打拚了十四年。從擔任立委時期，看到陳董事長為了伯立歐家園，舉辦很多募款活動，為的就是讓身心障礙者有終老的地方。直到擔任縣長時，瞭解到還有很大的資金缺口，因此邀請縣內藝術家捐畫，資助伯立歐家園，感謝所有藝術家的慷慨解囊，也要謝謝扶輪社、獅子會、同濟會以及眾多慈善會，每年辦理多場募款餐會，更要謝謝顧問團楊奕強創團長帶領著顧問團團員共襄盛舉，才能夠成就今天的好事，大家有錢出錢、有力出力，透過善的集合，讓造價一億八千多萬元的建設在今天順利落成。

王縣長表示，現在人口老化速度很快，彰化縣六十五歲以上人口占全縣總人口數已達二成，伯立歐家園落成後，對於彰化西南角的鄉親將是一大福音。未來，除了日照中心可以服務三十人，以及住宿型可以服務五十四人，另外還有庇護工場等，讓伯立歐的家人們在這裡有個屬於自己的家。目前為止還不足約二千萬元的資金缺口，希望大家繼續支持伯立歐，圓滿第二期工程，繼續造福更多人。

伯立歐長照財團法人創辦人暨董事長陳忠盛表示，由衷感謝王縣長在擔任立委時大力支持伯立歐家園，這幾年謝謝社會大眾的支持，也謝謝創團長楊奕強成立伯立歐顧問團，讓伯立歐家園第一期工程能於今天如期落成，未來將能提供給更多年老孤苦無依的重度身障者、失智與失能長者，可以在伯立歐家園安享晚年，謹代表伯立歐向社會大眾深深致謝，也拜託社會大眾繼續支持伯立歐家園第二期工程。

伯立歐顧問團創團長楊奕強表示，感謝王縣長的大力支持，以及陳忠盛董事長發下成立伯立歐家園的心願，還有所有顧問及善心人士、演藝人員、扶輪社、獅子會、同濟會、慈善會的全力幫忙，才有今天的落成典禮，再次感謝社會上的所有愛心人士的協助。

「感恩家成」是第一步，「再創二期」則是緊接而來的願景。伯立歐家園第二期計畫將包含「庇護工場」及「身心障礙職業重建中心」，旨在提供身障夥伴穩定的就業環境與技能培訓，讓他們不只能安心養老，更能發揮所長、與社會共融。邀請大家繼續與伯立歐攜手，為身障朋友築起完整的希望家園。