14年築夢成真！彰化迎最暖入厝 「伯立歐家園」一期落成

〔記者陳冠備／彰化報導〕「終於有自己的家了。」為了讓重度身障者、失智與失能長輩在人生最後一段旅程安心終老，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會14年前啟動「伯立歐家園」計畫，靠著一場場義賣、一封封認捐與社會各界愛心匯聚，逐步募得1.8億元興建，今(10日)舉行第一期建物落成儀式。「伯立歐」創辦人暨董事長陳忠盛表示，這是最有溫度的「入厝」，未來將承載身障者安心養老重責。

喜樂小兒麻痺關懷協會自2011年著手籌建「伯立歐家園」，期間歷經疫情衝擊、原物料飆漲、通膨與募款停滯等阻力，但始終沒有放棄。歷經14年奔走，第一期終於落成，今日在7次莊嚴鐘響中啟用。彰化縣長王惠美、伯立歐顧問團創團長楊奕強、藝人梁佑南與李㼈等上百位民眾與會，眾人一起拉紅線為家園「拆箱」。

「人必自助，而後人助之」，王惠美說，她從擔任立委到縣長，幾乎每年都能看到「伯立歐」募款身影，陳忠盛董事長帶著身障夥伴、志工四處募資情景令人動容，後來得知資金有很大的缺口，因此邀集陳炳臣等藝術家捐贈作品義賣，並結合扶輪社、獅子會、同濟會等團體有錢出錢、有力出力，一點一滴匯集善念，終於打造這座夢想家園。

王惠美指出，彰化縣高齡人口突破20%，竹塘鄉甚至飆升至25.6%，長照需求迫在眉睫。伯立歐家園啟用後，將提供30名日照名額、54床住宿空間，並導入庇護式職訓，讓身障長輩不僅受照顧，也能重新建立人生節奏。

陳忠盛表示，協會擔任庇護工廠的角色，未來這些身障者都將老去，但許多身障者身邊沒有老伴，如何幫身障者安養成為協會重大使命；14年前，他發願要蓋一間伯立歐家園，讓這些和他一樣的小兒麻痺患者及弱勢身障長者，能在老年時有一個安身立命的地方，如今夢想成真，令他欣喜不已。

但「伯立歐」的路還沒走完！他坦言，第一期仍有約2千多萬元缺口，護理設備仍需採購，第二期工程包括庇護工場、職業重建中心等也待動工，盼社會繼續同行。

今日活動也吸引不少企業家、藝術家響應捐款，包括秀育企業梁徽彬董事長捐助500萬元、藝術家卓麗秋100萬元，以及丞晟實業董事長童建智100萬元，共募得超過700萬元，為更多身障家庭的未來送暖。

「伯立歐家園」一期落成，彰化縣長王惠美與伯立歐董事長陳忠盛帶領眾人歡喜入「新厝」。(記者陳冠備攝)

「伯立歐家園」斥資1.8億元興建，將提供30名日照名額、54床住宿空間，並導入庇護式職訓。(記者陳冠備攝)

