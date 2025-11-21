14年邊境檢驗27多萬批0不合格率 食藥署：即起解除日福島等5縣食品進口管制

衛福部食品藥物管理署忠孝辦公室（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





針對2011年3月11日東日本大地震以後，日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等5縣食品進口議題。行政院衛福部食品藥物管理署曾於今（2025）年9月1日表示，由於這14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0，因此評估日本食品應回歸正常管理措施，解除福島等5縣食品進口管制措施。今（21）日食藥署進一步指出，目前邊境檢驗已27萬餘批次，不合格率依舊是0，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」。因此食藥署宣布，即刻起解除日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等5縣食品進口管制。

食藥署表示，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。

食藥署最後表示，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。

