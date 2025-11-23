14戰13勝！阿帕契V6直升機變身「蒼蠅拍」 美軍解密反無人機實測

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對戰場上不斷加大的無人機威脅，美國陸軍首次公開「蒼蠅拍行動」(Operation Flyswatter)細節，證實最新型AH-64E V6阿帕契(Apache)攻擊直升機已能快速識別、追蹤並擊殺小型高速空中目標。

根據軍事網站《The Aviationist》報導，南卡羅來納州國民兵第151航空團在演習中達成「14次接戰、13次擊落」的戰果，顯示阿帕契正從傳統的反裝甲任務，拓展為具備低空防空能力的「移動防空平台」。

此次演習於8月在北卡羅來納州新河陸戰隊航空站舉行，由陸軍、陸戰隊、海軍與多家軍工企業共同參與，目的在於驗證AH-64E V6的軟體升級、武器整合與跨軍種協同效能。美軍直到本週才正式對外公布詳細戰果。

為了測試全方位戰力，阿帕契在演習中啟用了四項主力武器，建構遠近交織的火網。首先，透過長弓雷達(Longbow radar)導引AGM-179「聯合空對地飛彈」(JAGM)，針對遠距小型目標進行精準打擊；其次，機組員以AGM-114「地獄火飛彈」(Hellfire)混合使用雷達導引與半主動雷射(SAL)模式，測試對不同類型無人機的適應性。

演習亮點在於驗證高難度的「夥伴雷射導引」(buddy-lase)戰術，也就是由一架直升機發射 APKWS II雷射導引火箭，另一架僚機負責持續雷射照射。這項戰術在四次操作中成功擊落三架無人機。至於300公尺內的近身威脅，飛行員則直接使用30公厘M230鏈砲搭配M789高爆彈藥，將目標打成碎片。

美軍指出，V6升級後的核心在於聯網能力。透過Link 16戰術數據鏈，阿帕契可即時接收友軍雷達與無人機資訊，大幅縮短從發現到開火的「感測器到射手」(sensor-to-shooter)時間。南卡羅來納州國民兵標準化飛行員古奇(Joel Gooch)准尉指出，這讓AH-64E能整合雷達、光電與紅外線感測器，有效補上地面防空系統難以覆蓋的低空區域。

目前美軍第10戰鬥航空旅已開始換裝AH-64E V6。軍方表示，新版阿帕契的關鍵能力包括「有人／無人協同作戰」(MUM-T)，可直接接收無人機視訊並控制其任務，使阿帕契能在隱蔽狀態下延伸偵察範圍，從單純的獵人升級為戰場指揮官。

