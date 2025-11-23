14戰13勝！阿帕契V6直升機變身「蒼蠅拍」 美軍解密反無人機實測
〔編譯陳成良／綜合報導〕面對戰場上不斷加大的無人機威脅，美國陸軍首次公開「蒼蠅拍行動」(Operation Flyswatter)細節，證實最新型AH-64E V6阿帕契(Apache)攻擊直升機已能快速識別、追蹤並擊殺小型高速空中目標。
根據軍事網站《The Aviationist》報導，南卡羅來納州國民兵第151航空團在演習中達成「14次接戰、13次擊落」的戰果，顯示阿帕契正從傳統的反裝甲任務，拓展為具備低空防空能力的「移動防空平台」。
此次演習於8月在北卡羅來納州新河陸戰隊航空站舉行，由陸軍、陸戰隊、海軍與多家軍工企業共同參與，目的在於驗證AH-64E V6的軟體升級、武器整合與跨軍種協同效能。美軍直到本週才正式對外公布詳細戰果。
為了測試全方位戰力，阿帕契在演習中啟用了四項主力武器，建構遠近交織的火網。首先，透過長弓雷達(Longbow radar)導引AGM-179「聯合空對地飛彈」(JAGM)，針對遠距小型目標進行精準打擊；其次，機組員以AGM-114「地獄火飛彈」(Hellfire)混合使用雷達導引與半主動雷射(SAL)模式，測試對不同類型無人機的適應性。
演習亮點在於驗證高難度的「夥伴雷射導引」(buddy-lase)戰術，也就是由一架直升機發射 APKWS II雷射導引火箭，另一架僚機負責持續雷射照射。這項戰術在四次操作中成功擊落三架無人機。至於300公尺內的近身威脅，飛行員則直接使用30公厘M230鏈砲搭配M789高爆彈藥，將目標打成碎片。
美軍指出，V6升級後的核心在於聯網能力。透過Link 16戰術數據鏈，阿帕契可即時接收友軍雷達與無人機資訊，大幅縮短從發現到開火的「感測器到射手」(sensor-to-shooter)時間。南卡羅來納州國民兵標準化飛行員古奇(Joel Gooch)准尉指出，這讓AH-64E能整合雷達、光電與紅外線感測器，有效補上地面防空系統難以覆蓋的低空區域。
目前美軍第10戰鬥航空旅已開始換裝AH-64E V6。軍方表示，新版阿帕契的關鍵能力包括「有人／無人協同作戰」(MUM-T)，可直接接收無人機視訊並控制其任務，使阿帕契能在隱蔽狀態下延伸偵察範圍，從單純的獵人升級為戰場指揮官。
更多自由時報報導
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
賴總統點將》會救火、老資格的憲兵硬漢 張博彥升少將接馬防部主任
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
宮廟驚傳爆炸案 88歲翁倒臥血泊中緊急送醫｜#鏡新聞
基隆市中正區調和街上一間宮廟，今天早上(11/23)八點多發生爆炸意外，導致一名八十八歲老翁重傷送醫。廟方調閱監視器後發現，爆炸點竟然是在老翁身上。警方初步研判，引爆的是漁民用來炸魚的土製炸彈，但為何會出現在老翁身上，還在廟內突然爆炸，真正原因仍有待釐清。鏡新聞 ・ 2 小時前
北市警成立「路跑團」 參與公益路跑宣導防詐
由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦的「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」活動，在今天早上正式舉行，台北市長蔣萬安也到場主持鳴槍起跑儀式。轄區中正一分局有鑑於此次活動參與人數眾多，警方為了順勢進行防詐騙宣導，也成立「城中騏驥路跑團」參與，參與同仁清一色身穿橘色宣導標語路跑服，讓民眾眼睛為之自由時報 ・ 40 分鐘前
寒冬送暖 台南做工行善團修弱勢屋不停歇
寒冬送暖，台南做工行善團今持續至安南區、七股區修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁至工地致贈餐點及飲品慰勞志工，案家的鄰居也送小西瓜感謝志工。安南區的潘姓案主為弱勢原住民，長期需洗腎治療，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中屋舍因風災而嚴重損毀，無力自行修補。做工行善團自10月起以「工會接力」方式展開協自由時報 ・ 46 分鐘前
基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥
基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥EBC東森新聞 ・ 3 小時前
「這些動作」都會害子宮脫垂！用力排便也中招 醫：很多女性根本不知道
子宮脫垂是許多女性隨著年齡增長可能面臨的健康問題，尤其在生產過、長期負重或進入更年期後更容易發生。透過正確的預防方式，可以大幅降低子宮脫垂的風險。對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，預防子宮脫垂需要注意的5個重要方法！ 1、正確執行凱格爾運動強化骨盆底肌骨盆底肌肉是支撐子宮、膀胱和直腸的重要結構，透過規律的凱格爾運動可以有效強化這些肌肉群。 2、維持適當體重避免腹部壓力過重或肥胖會對骨盆底肌肉造成長期的壓力負擔，增加子宮脫垂的風險。體重過重時，腹部的重量會持續向下壓迫骨盆腔內的器官和支撐結構，使肌肉和韌帶逐漸鬆弛。 3、改善便秘預防長期用力排便長期便秘導致的用力排便會反覆對骨盆底肌肉造成向下的壓力，是造成子宮脫垂的重要危險因子。要預防便秘應該增加膳食纖維攝取，每天至少攝取25-30克纖維，多吃蔬菜、水果和全穀類食物。 4、避免提重物與長時間站立 工作或生活中無法避免需要提重物，要學習正確的搬運姿勢:彎曲膝蓋蹲下、保持背部挺直、用腿部力量而非腰部力量來提舉物品。盡量避免一次搬運過重的物品，可以分多次搬運或使用輔助工具。長時間站立工作者建議穿著舒適的鞋子，適時休息並抬高雙腳，減輕骨常春月刊 ・ 5 小時前
假冒銀行寄電子郵件 按「取消交易」恐完了
[NOWnews今日新聞]銀行傳來的電子郵件，也可能是詐騙！近期有名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，他收到一封寄件人顯示為「中國信託銀行」的信件，內容顯示銀行偵測到用戶異常交易，有一筆刷卡金額9830...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險
手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！ 1、預防麻醉嘔吐不是小事 這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！ 2、誤吸風險差異很大 為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。 ・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 ・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺 ・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險 3、胃排空時間有科學根據常春月刊 ・ 5 小時前
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才確診 全靠「這症狀」意外發現
台北醫學大學附設醫院腎臟科主治醫師葉曙慶，是腎臟科很有名的醫生，但他自己在35歲那年卻罹患腎臟癌，而且前後使用了移動式超音波、更好的超音波和CT斷層掃瞄檢查，最終才確診罹患腎臟癌一期。鏡報 ・ 2 小時前
裝甲兵攀登「八唐縱走」失聯 最後訊息傳給女友：剩1公里下山
裝甲兵攀登「八唐縱走」失聯 最後訊息傳給女友：剩1公里下山EBC東森新聞 ・ 1 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 1 天前
搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散
台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。太報 ・ 3 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前
全球首例人類染H5N5型禽流感死亡 石崇良：無人傳人風險 出國勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天（23日）表示，這是一株新的重組病毒，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前