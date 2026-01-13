14日民調！陳亭妃市場握手 林俊憲車隊掃街

記者王紹宇、朱怡蓉／台南報導

民進黨台南市長初選電話民調14日晚上進行，關鍵時刻全面衝刺階段！陳亭妃接地氣，到金華市場拜票，而林俊憲從總部出發車隊掃街，加強他最熟悉的選區。

一大早台南金華市場，陳亭妃站在醒目的入口緊握每一雙手，位在國宅區的菜市場，採買人潮多，民調最後衝刺階段，陳亭妃選擇她最熟悉的菜市場。

民進黨台南市長初選參選人陳亭妃：「菜市場給我最大的感情跟溫度，所以今天這個最後時刻，亭妃來到金華菜市場，就希望說可以跟我們鄉親面對面直接，我要跟大家證明，亭妃的腰是比別人還要柔軟，因為我們可以聽到人民的聲音。」

陳亭妃今（13）日到市場口拜票。

用接地氣的市場拜票，倒數階段和民眾直接面對面，而另外一位林俊憲...

主持人：「來，我們準備出發，來，起鼓。」

從永華服務處出發，林俊憲搭上戰車，首先由最熟悉的立委選區開始拜票。

民進黨台南市長初選參選人林俊憲：「我在帶領我們台南隊，一大早在各地，我們各地的議員、黨公職，他們就走上街頭，今年2026年台南市長民進黨的提名，會是全國的焦點，也會直接影響到2028年的總統大選，這裡畢竟是賴清德最重要的一個選區。」

林俊憲站上「戰車」車掃。

不只單槍匹馬，林俊憲主攻自己選區，其他輔選的市議員也在自己區域全力固樁。14日進行電話民調，台南市長由誰出線代表民進黨，答案48小時後即將揭曉。

