14期坐地起飛！漢神洲際百貨官宣4月開幕

台中人期待已久的「漢神洲際購物廣場」正式官宣4 月 10 日將盛大開幕！坐落於北屯洲際棒球場旁，整體開發規模達 6.6 萬坪，匯聚超過500個品牌，其中約 150 家 為全台首店、台中獨家品牌或特色旗艦店型，首波名人坊、漢來上海湯包、樂蔬等高人氣餐飲進駐，開幕前就已成為市場熱議焦點；對北屯的長遠發展來說，這不只是一座新百貨誕生，更象徵生活機能正式升級，隨著上百櫃位進駐，周邊餐飲、選物、休閒與日常服務業種也可望加速跟進，推升14期整體商業成熟度，預期將帶進龐大人流與商機，更有望成為接棒七期的下一個富人聚落。

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漢 神 洲 際 百 貨 預 計 引 進 超 過 5 0 0 家 品 牌 與 全 台 首 店 ， 期 望 帶 動 1 4 期 從 住 宅 區 轉 型 為 兼 具 高 機 能 與 繁 華 生 活 的 頂 級 聚 落 。 圖 / 海 鉅 開 發 股 份 有 限 公 司 提 供

▲漢神洲際百貨預計引進超過 500 家品牌與全台首店，期望帶動14期從住宅區轉型為兼具高機能與繁華生活的頂級聚落。圖/海鉅開發股份有限公司提供

洲 際 段 更 坐 擁 台 中 巨 蛋 等 大 型 建 設 紅 利 ， 在 品 牌 建 商 相 繼 插 旗 下 ， 區 域 未 來 價 值 共 識 已 定 。 圖 / 台 中 市 政 府

▲洲際段更坐擁台中巨蛋等大型建設紅利，在品牌建商相繼插旗下，區域未來價值共識已定。 圖/台中市政府

衝破8字頭 接棒七期成新富豪置產熱區

在漢神洲際百貨題材加持下，14期洲際段的房市熱度也持續升溫。也是目前14期中交易最活躍、品牌建商布局最集中的核心地段之一。除既有的74號道、棒球場等大型建設落地，14期重劃區的大型百貨、台中巨蛋等重大題材也逐步到位，整體發展從願景藍圖逐漸轉為現在進行式。包括華固、大陸、亞昕、遠雄、龍寶、惠宇、舜元、達麗、豐邑等一線建商都早已進場布局。根據實登資料顯示，其中指標個案「四季匯」成交均價每坪76萬元，最高單價更一舉突破每坪81.2萬元，顯示品牌建商對這個區域未來性的高度共識。

1 4 期 「 洲 際 段 」 的 核 心 吸 引 力 在 於 「 散 步 逛 百 貨 」 的 生 活 餘 裕 ， 吸 引 注 重 生 活 品 質 的 買 方 提 早 卡 位 北 台 中 最 繁 華 的 生 活 圈 。 （ 圖 / p h o t o A C ）

▲14 期「洲際段」的核心吸引力在於「散步逛百貨」的生活餘裕，吸引注重生活品質的買方提早卡位北台中最繁華的生活圈。（圖/photoAC）

洲際段「散步逛百貨」成最大優勢

隨著漢神洲際百貨開幕時間倒數，周邊的建案熱度也跟著直線上升。其中距離漢神百貨最近的銷售中新案為主打300米直達百貨的「遠雄丰尚」，以邊間3房為主力產品。根據591網站顯示，「遠雄丰尚」每坪開價約落在70-83萬元；而同樣位在漢神洲際百貨生活圈第一環的「亞昕嶼森」同樣是這一波的熱門焦點，迎接漢神百貨盛大開幕，案場同步祭出限時驚喜優惠活動，主打離漢神最近總價門檻最低的預售選擇！，現在入主價格非常划算，強調散步即百貨，入手門檻更輕盈。



對不少買方而言，真正有感的不只是擁有一張14期的門牌，而是能否用更合理的門檻，提早卡位北台中未來最繁華的國際時尚生活圈。「亞昕嶼森」規劃22至38坪、2-3房，以低總價策略切入，搭配工程期月付1.8萬元的彈性優付方案，在市場上相當具有競爭力。

買方看入手CP值 不追高照卡位

換句話說，漢神洲際正式開幕後，14 期比拚的已不只是建設題材，而是誰能最早享受百貨、商圈、交通與重大建設成形後的完整生活。品牌建商搶進 14 期，是看好區域未來發展性；而買方此刻在意的，則是能否在同樣受惠的地段裡，找到價格更有餘裕、進場更有效率的選項。而「亞昕嶼森」正好提供一種更聰明的選擇：不必追逐高價門檻，也能預約百貨進駐帶來的生活紅利。

「 亞 昕 嶼 森 」 巧 妙 切 入 1 4 期 核 心 地 段 ， 相 較 於 周 邊 ， 提 供 更 親 民 的 入 手 門 檻 ， 預 約 百 貨 進 駐 後 的 生 活 紅 利 。 圖 / 海 鉅 開 發 股 份 有 限 公 司 提 供

▲「亞昕嶼森」巧妙切入 14 期核心地段，相較於周邊，提供更親民的入手門檻，預約百貨進駐後的生活紅利。圖/海鉅開發股份有限公司提供

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