14架次共機上午配合共艦戰備警巡擾台 國軍嚴密監控

（中央社記者游凱翔台北17日電）中共航空母艦福建號昨天通過台灣海峽，國防部今天表示，自上午8時30分起，陸續偵獲23架次共機出海，其中14架次逾越台海中線侵擾台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部上午公布監控中共航空母艦福建號影像指出，福建號（CV-18）航空母艦昨天航經台灣海峽，國軍對此嚴密監控。國防部長顧立雄在立法院備詢也提到，飛行甲板上無艦載機，預判是要回上海長興島的造船廠進行缺點改進。

廣告 廣告

國防部中午透過新聞稿表示，自上午8時30分起，陸續偵獲中共殲10、轟6K、空警500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：張若瑤）1141217