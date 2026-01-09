14機22艦海空搜救不間斷 183官兵岸巡助尋辛柏毅下落
空軍一架編號6700的F-16V（Block 20)單座型戰鬥機1/06晚間墜海，機上飛官辛柏毅上尉疑似跳傘，空軍、海巡等第一時間出動直升機、艦艇搜救，但至今仍下落不明；國防部表示，今天（1/09）持續由三軍部隊、海巡署出動搜救，預劃搜救兵力計有空軍派出搜救機14架次，海軍出動基隆級驅逐艦等2艘。在地面搜救人員方面派出岸巡183員，同時動用輕、中型戰術輪車47輛次；海委會海巡署也出動10艘艦艇在花蓮豐濱附近海域搜尋，希望能儘快找到飛官辛柏毅的下落。
另一方面，陸軍第二作戰區官兵在事發後隨後受命出動地面兵力，並且從1/07上午就持續出動最新採購的「戰術型無人機」，在花蓮豐濱附近岸邊持續進行搜索，今天仍持續配合岸巡兵力積極找尋飛官辛柏毅的蹤跡與失事飛機的殘骸。
根據海巡署昨天指出，海巡署旗津艦、台東艦先前均投入搜救行列，蘇澳艦也於1/07深夜至1/08淩晨盯著陣風6-7級、3公尺浪高持續搜救，希望能儘速找到第五聯隊飛官辛柏毅落後的蛛絲馬跡。
