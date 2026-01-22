14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差

記者鄭玉如／台北報導

14歲成績優異的國中生升上國二後，因課業與人際壓力陷入憂鬱，甚至拒絕上學，之後配合藥物與認知治療，才成功重返校園。（AI示意圖／衛福部彰化醫院提供）

一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。

14歲男國中生小明（化名）升上國二後，性格出現變化，最初因人際問題遭師長責罵，隨後出現易怒、專注力下降及激烈情緒反應，憂鬱情緒加深後，甚至開始抗拒上學，以肚子痛、頭痛或噁心等身體症狀表達，此外，他也大幅減少出門時間，當同學好友來訪時，會躲在房間不肯出現，有一次出門遇到熟人，更是緊張到要求家人立刻帶他離開。

衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹指出，青少年憂鬱常被誤認情緒低落，實則影響學業、人際，且與拒學交織，治療需多方合作。（示意圖／衛福部彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，小明的個案並非特例，根據醫療觀察，青少年憂鬱症比例隨年齡增長而顯著上升，師長可能以為只是「心情不好」而忽略，成為隱形風暴的開端。實際上，青少年憂鬱症不僅是「心情差」，還會影響到學業、人際與生活等各方面，且青少年憂鬱與拒學問題常相互交織，治療需耐心與多方合作。

葉騰尹表示，青少年憂鬱症的治療要結合藥物與心理支持。藥物有助於穩定大腦神經傳導物質，通常需持續6個月以上，降低復發的風險。認知行為治療則協助孩子辨識負面的思考模式，建立健康的因應機制。另外，還要多方合作，醫療團隊與家庭溝通親子互動技巧，並由學校提供行政彈性，讓孩子逐步適應回校節奏。

葉騰尹強調，心理健康是現今青少年的重要課題，當孩子出現「長期情緒低落、易怒、社交退縮，或不明原因的頻繁身體不適（如頭痛、胃痛）、睡眠習慣改變、專注力大幅下降等」徵兆，應及早介入，避免症狀惡化。

