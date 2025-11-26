14歲國中生借3萬被地下錢莊逼簽本票 「還錢獎狀」貼滿街...警方要查了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

彰化近日發生一起離譜借貸事件，一名年僅14歲的國中生疑似向地下錢莊借貸3萬元，不僅被要求簽下年利率高達10％的本票，近期更遭不明人士將其借貸資料製作成「還錢獎狀」，張貼在街頭電線桿、反光鏡等處，引發外界關注。對此，目前警方已立案調查。

年僅14歲的國中生疑似向地下錢莊借貸3萬元，更被要求簽下年利率高達10％的本票。（圖／翻攝自Threads）

據了解，一名年僅14歲的國中男學生於上週六（22日）在社群平台主動向網友求助，表示自己向地下錢莊借貸3萬元，並被要求簽下年利率高達10％的借據和本票，引起網友關注。不料，近日有民眾發現，有不明人士將其借貸資訊做成「借錢獎狀」、「還錢獎狀」，獎狀內容則有該名男學生拿著本票和借貸契約書的照片，變相討債。

對此，該名男學生就讀的學校回應，男學生為中輟生，平時經常未到校上課、作息不正常，已與家長多次溝通情況；日前透過網路得知借貸事件後，已啟動關懷機制，並同步通知家長協助處理。校方進一步說明，家長已得知情況，並與債權方聯繫，會負責後續協商。

針對張貼個資海報的違法行為，目前警方也已介入調查，強調張貼含有個資的海報已違反《個人資料保護法》，同時任意張貼廣告也觸犯《廢棄物清理法》，將依法處理。而3萬元本票和10％高利率等，也將調查是否涉及《刑法》第344條重利罪；同時將與校方釐清，是否有不法組織介入校園或涉及賭博等情事。

