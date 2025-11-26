14歲國中生欠3萬「10%高利」 街頭驚現借錢獎狀逼還錢

14歲國中生欠3萬「遭逼還錢」欠債變獎狀張貼街頭，警方介入調查。（圖 ／翻攝畫面）

彰化近日爆出一起超離譜的青少年借貸事件，引起網路熱議，1名僅14歲的國中生凹凹（化名），疑似因向地下錢莊借款3萬元，簽下年利率高達10%的本票償還，事件曝光後，他在社群平台「脆」公開求助，不料有人竟將他的借債資訊製成「借錢獎狀」，張貼在街頭電線桿、反光鏡上，公開羞辱並逼他還錢，引發社會震驚。

據了解，凹凹平時是中輟生，經常缺課個性好動，生活作息不規律，校方得知此事後立即啟動關懷機制，確認學生安全無虞，並通知家長共同處理。同時，也在全校朝會安排法治教育宣導，教育學生正確金錢觀念。

環海法律事務所長廖國竣律師指出，國中生屬「限制行為能力人」，未經父母同意的借貸行為屬無效契約。此外，若債權人利用未成年人的急迫、輕率與缺乏經驗放貸，可能涉及重利罪，利率過高的情況更可能觸法，合法當鋪業者也強調，未滿18歲不放款，父母陪同借款仍需嚴格審查資金用途，否則契約無效。

警方表示，針對街頭張貼含個資的「借錢獎狀」，已依法介入調查，指出這種行為違反《個人資料保護法》，也觸犯《廢棄物清理法》，將依法處理。同時，警方也將追查3萬元本票及10%高利是否涉及《刑法》第344條重利罪，並釐清是否有不法組織介入校園或涉及賭博行為。

