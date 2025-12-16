14歲土耳其籍少年回饋社會 自發成立偏鄉籃球英文營

土耳其籍14歲少年德甫（黑衣）成立免費周末英語籃球營，教小學生籃球技巧結合英語口說。（德甫提供／紀爰高雄傳真）

居住在高雄田寮區的土耳其籍14歲少年「德甫」，就讀高雄馬禮遜美國學校8年級（國二），是HBL冠軍球隊莊Swing Chuang門生，長期接受高強度籃球訓練，多次在比賽中獲獎，如今他希望把所學分享出去，成立 「GOAT Mountain 免費周末籃球英文營」，希望透過運動結合英語練習，為偏鄉兒少打造新的視野與未來可能。

土耳其籍14歲少年德甫（紅衣）居住在高雄田寮區，希望能透過自己的運動及語言專長回饋社會。（德甫提供／紀爰高雄傳真）

被問及創立營隊理念，德甫說，自己本身熱愛運動，又具備語言專長，若兩者能力結合，也許能開創出新的道路，喜歡與小朋友互動的他，決定回饋自己居住的社區，成立免費籃球英文營，周日上午在崇德國小教學，以小學三年級至五年級學生為主，男女不限。

土耳其籍14歲少年德甫（前排藍黑衣）帶領小朋友跑步暖身，做體能訓練。（德甫提供／紀爰高雄傳真）

「GOAT Mountain 免費周末籃球英文營」是德甫主動提出、自主規畫，並且將親自授課。包含英文與籃球同步教學，同時也設計孩童可理解的英語詞彙教學，帶領團隊合作、紀律訓練，透過比賽建立孩子自信。

營隊將採用 中文說明搭配英文動作指令方式，用運動學英文，創造孩子更願意接觸語言的環境，孩子在場上聽到英文、動起來、玩起來，自然而然地記住語言，讓英文不再是壓力，而是生活的一部分。德甫說，希望看見的不只是更厲害的球員，而是更有自信的孩子，他成立的營隊完全免費，只要有興趣、願意學習的小朋友們都能加入。

