14歲孩子心臟藏7公分「炸彈」 10分鐘緊急完成顱內取栓救回大腦
日前一位14歲的學生在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟與語言表達困難等症狀，被緊急送往聯新國際醫院急診室。由於患者年紀輕，因中風導致半側癱瘓的可能性極低，懷疑是腦部不正常放電造成暫時性癲癇（抽筋）所造成。為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排電腦斷層（CT）與磁振造影（MRI）等影像檢查，以免錯失黃金治療時機。
影像檢查結果出爐後，神經內科李振華醫師迅速判讀，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風。在與家屬充分溝通後，影像醫學科主任暨取栓醫師郭葉璘隨即與取栓團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除(Intra-arterial thrombectomy, IAT)，並從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處，採用強力抽吸方式清除血栓。手術從開始到打通血管僅約10分鐘，成功取出4個血栓，最大達1.1公分。術後患者血流恢復暢通。
之後進一步心臟超音波檢查，更發現左心房有近7公分的巨大黏液瘤，顯示病情相當危急。心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤，質地柔軟如果凍，雖不會轉移，但在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤的小碎片很容易剝落。這些碎片會隨著血液離開心臟，進入腦部動脈後便可能引發栓塞，造成中風。後續完成心臟黏液瘤清除手術，恢復良好，並未留下後遺症，已重返校園繼續課業。
郭葉璘進一步說明左側大腦掌管語言中樞、身體右側活動能力及視覺與空間感知區域，中大腦動脈是負責供應大腦三分之二的重要血流。磁振造影中的擴散權重影像序列（DWI），能在中風發生後30分鐘內偵測腦部受損區域。檢查顯示該學生的左側中大腦動脈完全阻塞，磁振中的擴散權重影像序列也出現一塊淡淡的受損區域，這表示阻塞的危險性正快速提高中。若不即時處理，這片受損區域會持續擴大，腦部將因血栓壓迫而腫脹，同時往下壓迫腦幹，危及呼吸與心跳中樞，甚至造成生命危險。
ICA血管攝影，圖左箭頭處為血栓阻塞血管。圖右箭頭處為已打通血管。
急性腦中風的治療關鍵就是「時間」。研究顯示中風每延誤一分鐘，約有190萬個神經元死亡，因此治療啟動的速度，將是直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵因素。為提升救治效率，聯新國際醫院發起「桃竹苗腦中風區域聯防」，建立跨院轉診與取栓治療的快速應變機制，從抵達急診到取栓（DTP）時間，已從2022年平均127分鐘，縮短至2025年第三季平均95分鐘，足足減少32分鐘。神經醫學中心全年無休待命，並透過事前聯繫與團隊協調，讓取栓團隊可迅速於最短時間集結並啟動治療，最大幅度降低腦細胞壞死，為病人爭取最佳存活率與預後品質。
郭葉璘提醒中風好發於氣溫驟降，身心壓力增大且血管收縮易形成血栓。他呼籲民眾應建立健康基礎，包括均衡飲食、規律運動與充足睡眠，讓身體能更好地適應環境壓力。特別是有心血管疾病或心房顫動病史者，更應提高警覺。預防絕對勝於治療，唯有從日常生活中養成良好習慣，才能真正遠離中風威脅，守護自己與家人的健康。
郭葉璘主任提醒搶救急性腦中風最重要的關鍵就是「時間」。
更多新聞推薦
其他人也在看
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 9 小時前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 5 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 16 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 11 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 14 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
課堂突倒地！國中生心臟長7公分巨瘤 醫急取血栓救命
一名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟及語言表達困難等症狀，送醫發現少年左心房竟有近7公分的巨大黏液瘤，並成功在10分鐘內取出4個血栓。中天新聞網 ・ 8 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 16 小時前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前