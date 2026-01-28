14歲小哈珀4字力挺媽媽！捲貝克漢長子「家醜風波」 最無辜的竟是她？

哈珀貝克漢夾在父母和大哥布魯克林之間，堪稱「家醜風波」中最無辜的人。（翻攝victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）26歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前拋出核彈級聲明，控訴父母長年控制他的人生等。就在家族風波延燒之際，貝克漢14歲的小女兒哈珀（Harper Beckham）以短短4個字，公開力挺母親「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）。

母女情深是真的嗎？ 布魯克林缺席授勳典禮有隱情？

51歲的貝嫂近日在巴黎時裝週期間，獲法國文化部頒授「藝術與文學騎士勳章」，表彰她多年來在時尚與文化領域的貢獻。貝克漢及3名子女──23歲的次子羅密歐（Romeo）、20歲的三子克魯茲（Cruz）與哈珀都出席授勳典禮，哈珀穿上黑色細肩帶洋裝搭配披肩，站在媽媽身旁格外吸睛。

貝嫂隨後在IG分享授勳的感言及照片，哈珀在媽媽的貼文下方留言：「My biggest role model x」（我最大的榜樣），短短4字公開聲援母親。

維多利亞在巴黎授勳，丈夫貝克漢、次子羅密歐、三子克魯茲以及他們的女友，還有女兒哈珀都到場力挺。（翻攝victoriabeckham IG）

貝嫂的授勳儀式全家人出席，唯獨長子布魯克林缺席，日前他發表震撼聲明，指控父母多年來過度控制他的人生、傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），更指責母親在他婚禮上「劫持」第一支舞等。

夾在父母與大哥之間左右為難？ 哈珀私密帳號成家族最後淨土？

如今貝克漢一家人的動態如今都遭放大檢視，年紀最小的哈珀雖然有IG帳號，但設為不公開，因此她的表態也格外受矚。事實上，哈珀在風波爆發後，她曾在IG限動發文，默默恭喜二哥羅密歐登上巴黎時裝週伸展台。

布魯克林和妮蔻拉在哈珀14歲生日時，曾公開祝賀。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

此外，哈珀堪稱是家族風波中「最無辜的人」，因為其實她和大哥布魯克林、嫂嫂妮寇拉的交情並不差。知情人士透露，布魯克林其實「非常想念也很愛這個最小的妹妹」，甚至希望能在不必見到父母的情況下與她相處，也曾在妹妹14歲生日當天公開獻上祝福。

