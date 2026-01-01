14歲小女友喊「林北慾火焚身」 他來洩火 下場慘了

男子大華（化名）與打工的少女同事小梅（化名）交往，在小梅滿14歲後大華多次與小梅發生關係。（示意圖／Pexels）





男子大華（化名）與打工的少女同事小梅（化名）交往，在小梅滿14歲後大華多次與小梅發生關係，小梅還曾在訊息嬌喊「林北慾火焚身」、大華還回以性暗示的符號訊息，後來雙方因感情糾紛鬧分手，兩人多次發生關係一事被小梅母親得知後報警處理。法院依十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，依照一罪一罰，共發生關係5次，各處有期徒刑7月，合併執行1年2月。

根據判決書，大華跟小梅2021年因為在同一間超市打工相識，後來成為男女朋友，同年8月大華為小梅慶生的時候就知道小梅未滿16歲，交往期間在小梅同意下發生5次關係，兩人還多次互傳鹹濕訊息，小梅曾傳訊對大華說「林北慾火焚身」，大華則回說「我剛下班先回家」、「降降火」以及有性暗示的符號。

廣告

兩人交往兩年後，大華用「家人無法接受小梅年紀太小」為理由跟小梅分手，但小梅發現大華和她同樣未成年的女性友人阿如交往，小梅認為阿華劈腿，氣得向家人哭訴，家人帶她報警處理。

小梅一度害怕被學校調查性平事件，進而讓這件事被同學知道，一開始謊稱沒有跟大華發生性行為，也不願意配合調查，之後在家人和身心科醫師開導下才在法庭上誠實回答。小梅母親怒控大華明知家人反對他與未成年人交往，還刻意接近女兒，之後再以年齡太小為理由分手，害女兒傷心欲絕。

彰化地院法官審理時，認為大華一共犯案5次，各處有期徒刑7月，但大華手法相似，且都是在小梅同意下進行，發生時間也相當接近，雖然形式上是5次犯行，但如果按照一罪一罰合併執行，總刑期將超過大華本身行為真正的不法程度，故判處合併執行1年2月。

