14歲少女懷孕產子 疑親手勒斃「裝手提袋」藏屍

美國一名14歲少女親手勒死剛出生的嬰兒。（示意圖／Pixabay）





美國路易斯安那州發生駭人嬰屍案。一名14歲少女涉嫌殺害她剛產下的嬰兒後，將新生兒屍體裝入手提袋內，遭警方拘留調查。

據《時人》（People）報導，當地醫院通報利文斯頓郡（Livingston County）警方，指救護員接獲「生產急診」求援前往少女位於德納姆斯普林斯市（Denham Springs）的住處，卻發現少女已產下嬰兒，且嬰兒已明顯死亡。

警方趕赴少女住處，確認嬰兒被放進一只手提袋內，頸部有「嚴重傷勢」疑似致命傷。利文斯頓郡警長辦公室依據醫院說法表示，嬰兒為母親懷胎10月生產的足月新生兒，但在出生後遭到殺害。

廣告 廣告

警方指出，少女疑似曾向家人隱瞞懷孕事實，並涉嫌未尋求協助及妨礙司法，詳情仍待後續調查，如果確認少女殺害嬰兒，將朝一級謀殺罪方向偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

少女生雙胞胎「竟然不同爸」 她回顧銷魂那晚揭真相

影／宏福苑災後內部曝光！牆面斑駁焦黑、家具成灰燼

氣旋釀斯里蘭卡159死 政府宣布進入緊急狀態

