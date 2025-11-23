14歲少女遭父鎖房內、不給飯吃…被救出「瘦剩16公斤」！急救員以為她僅6歲

美國威斯康辛州近日爆出一起駭人聽聞的虐童案。圖／翻攝自奧塔加米郡法院

美國威斯康辛州（Wisconsin）近日爆出一起駭人聽聞的虐童案，一名14歲少女在被救出時，體重居然只有35磅（約15.8公斤），瘦到被急救人員誤認為6歲孩童。警方調查後發現，少女慘遭家人囚禁在臥室多年，只要不聽話就會被沒飯吃，毆打、禁止外出更是常事，結果導致少女長期營養不良，引發多重器官衰竭，消息曝光後頓時引起當地關注。

14歲少女多年被鎖房內！不給飯吃餓剩16公斤

根據紐約郵報（New York Post）等外媒報導，這起虐童事件要回顧到8月21日，奧塔戈米郡（Outagamie County）一名少女因數日未進食而陷入昏迷，才被生父古德曼（Walter Goodman）撥打911求助，聲稱女兒因自閉症已拒絕進食多日。急救人員獲報後立即前往現場，結果發現房內的女孩幾乎已是瀕死狀態，送醫後診斷出多重器官功能障礙、心臟功能異常、胰臟炎、重度肝炎及嚴重營養不良等多項併發症。

雖然古德曼聲稱是少女自己拒絕進食，但調查人員循線追查後，才發現生父及其新家庭才是始作俑者。報導引述刑事起訴書指出，少女在生母於2020年入獄後，就被送到生父古德曼家中同住，但當時因新冠肺炎疫情爆發，少女與其他同學一樣都以遠距方式上學，並在隔年改成家庭教育，從此就與世隔絕，未再接觸任何醫療機構或學校。讓人發指的是，少女在家中並非接受正規教育，而是遭生父與其家庭百般虐待。

從左至右為梅麗莎、古德曼、薩凡納和斯特姆勒。圖／奧塔加米郡警長辦公室

少女自搬入古德曼家後，就被長期鎖在裝有監視器的房間內、不得到戶外玩耍，這些年來不僅被父親長期監視，還只透過監視器與她溝通，古德曼還曾告訴朋友：「如果她不乖，我今天就不餵她，我把她鎖在房間裡，房間裝了攝影機，她就待在那裡」、「如果可以把她丟在森林裡，我真的會丟了她」。作為生父的古德曼更曾當著少女的面說出：「我真希望能殺了你。」

全家都是虐童共犯！少女吐心聲：如果吃太多爸爸會生氣

除了古德曼，他的51歲新任妻子梅莉莎（Melissa Goodman）、29歲女兒薩凡納（Savanna Lefever）及女兒28歲的女友斯特姆勒（Kayla Stemler）也是加害者之一。警方調查古德曼及其家庭的對話與簡訊記錄後，發現內容都是滿滿的虐童鐵證，斯特姆勒曾寫道：「她每次都多咬幾口，薩凡納警告她時，她還頂嘴，所以我就用皮帶」；繼母梅莉莎曾寫道：「有時候我真的不想再忍了，真希望她消失」；薩凡納也曾回道：「我只想用空手道踢她那愚蠢的腦袋。」

古德曼一家幾乎都嚴重過胖，但與前妻所生的女兒卻只有16公斤。圖／翻攝自奧塔加米郡法院

讓人痛心的是，護理師受訪時指出，少女住院治療期間，對食物毫無抗拒：「她因能自由吃飯而眼睛發亮」，也曾對護理師說道：「如果我吃太多，爸爸會生氣」。助理地方檢察官杜昆恩（Julie DuQuaine）表示：「她看起來就像骷髏，全身皮包骨，只有35磅，這是我近25年職涯中見過最嚴重的兒童疏忽案件。」

報導指出，少女住院後已逐漸康復，現已出院並交由其他家庭照護。至於少女的生父古德曼、繼母梅莉莎、繼姊薩凡納，以及繼姊女友斯特姆勒都在11月正式被捕，4人皆被控多項「慢性兒童疏忽」罪名，最高刑期總和超過80年，目前全被羈押中；古德曼夫妻與斯特姆勒的保釋金為15萬美元（約470萬元新台幣），薩凡納的保釋金則是10萬美元（約313萬元新台幣）。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



