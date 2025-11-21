14歲少女險遭餓死！體重17kg「宛如骷髏」 4家人全過胖：她自己不吃

美國一名14歲少女差點被4名家人虐待餓死。圖／翻攝自太陽報

傻眼！美國威斯康辛州一名父親華特（Walter Goodman）打電話報案，表示14歲的女兒一直嘔吐、陷入昏迷，還極度消瘦。少女被送往格林灣（Green Bay）的聖文森醫院（St Vincent Hospital）治療，醫護人員發現她體溫過低，身上有瘀青、壓瘡，並且患有急性肝炎、多重器官衰竭，幾乎快要被餓死。她的4名家人因此面臨長期虐待的指控，目前全部遭到起訴。

起訴書指出，美國威斯康辛州一名14歲少女5年來遭到家人長期虐待，少女的父親華特曾打電話報案，她被送往格林灣的聖文森醫院治療，醫護人員發現她體溫過低、身上有瘀青和壓瘡，並患有急性肝炎、胰腺炎以及多項器官衰竭。案件驚動警方，據第一位到場的員警所述，他以為少女只有6至8歲，原因是少女的體重僅有38磅（約17公斤）。

這名少女跟父親、繼母梅麗莎（Melissa Goodman）、繼姐薩凡娜（Savanna Lefever）、姐姐的伴侶凱拉（Kayla Stemler）同住在拖車中，但少女長期受到4人的虐待，她不僅被關上鎖的房間中，房間內部什麼家具都沒有，大人們嚴禁她開口說話，她每天進食、飲水使用浴室的時間都遭到嚴格控制，而少女的家人每個人都體重過重，令人不捨。

根據資料顯示，這一家人曾在數個月互傳簡訊，討論該如何毆打、掌摑受害少女。更令人髮指的是，華特曾向家人發簡訊稱，「如果她不乖，我今天就不餵她吃東西」、「如果可以把她丟在森林裡，我早就丟了」。還曾傳簡訊給少女說「我真希望我能殺了妳」。而在面對檢警調查時華特聲稱少女「不喜歡吃東西和睡覺」，還說家人都有給她食物吃，但是她自己不吃。

鄰居在聽聞這起案件後感到相當憤怒，「太噁心了，又悲傷又噁心。這真的讓我很難受，這裡的每個人都很難受。怎麼會？怎麼會讓事情發展到這種地步」；另一名鄰居則說，「怎麼可能有一個人把另一個人弄成那樣」。

助理檢察官茱莉（Julie DuQuaine）指出，少女狀況已經穩定，目前已從醫院出院，且體重正在增加，她跟其他家人相處在一起，狀況很好。茱莉表示，當時看到照片時，少女就像一具骷髏，「她真的只剩皮包骨」。

另外，負責照顧少女的護理師表示，當少女聽到在住院期間可以吃3餐，且可以自己選擇食物時「眼睛亮了起來」，原因是父親華特不喜歡她吃太多東西。目前少女的4名家人面臨虐待指控，聽證會將在本週舉行。



