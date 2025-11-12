14歲少年下體劇痛求助…醫竟回：這樣很正常！1週後送醫「緊急切睪丸保命」

少年下體疼痛卻遭延誤就醫，結果需要切除一側睪丸保命。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

愛爾蘭過去發生數起離譜的醫療事故，一名少年因全科代診醫師（GP）未能及時診斷他的下體疼痛其實是睪丸扭轉，結果因為延誤治療而不得不接受睪丸切除手術保命；同年11月又有一名罹患病毒性腦膜炎的嬰兒被同一位醫師延誤轉診，險些喪命。愛爾蘭醫療委員會（Medical Council）聽證會裁定涉案醫師對兩名青少失職，後續將面臨懲戒處分。

根據Mirror等外媒報導，這起事件要回顧到2022年10月10日，一名14歲少年清晨起床後，發現自己的睪丸腫脹、伴有劇烈疼痛；母親上網查詢症狀後，懷疑兒子應是睪丸扭轉（testicular torsion），隨即聯繫夜間醫療服務「SouthDoc」。這名母親約1小時後接到醫師馬丁內茲（Marton Martinez）的來電，對方卻稱「這對青少年來說很正常」，並建議冰敷與服用止痛藥。

這名母親為求謹慎，後來還是帶著兒子前往診所，親自找馬丁內茲看診，但後者進行約2分鐘的簡短檢查後，還是給出和電話中一樣的建議，怎料少年1週後再度因為睪丸劇痛二度就診，並被緊急轉送至科克大學醫院（Cork University Hospital），卻被醫師診斷後認為需切除一側睪丸保命。專家證人奧多德（Tom O’Dowd）指出，如果少年一開始立即送醫，有90%的機率可以保住睪丸，冰敷反而可能加劇疼痛。

另一起案例則發生於同年11月12日，一名只有3週大的嬰兒出現發燒、皮膚斑駁、進食緩慢等症狀。嬰兒父親聯絡「SouthDoc」後，結果又是馬丁內茲回電，並稱嬰兒的症狀「看起來不嚴重」，甚至反問父親是否已讓孩子吃下「Calpol」退燒藥。不過根據專家事後說法，這款退燒藥並不適合2個月以下的嬰兒服用。

所幸這位父親並未放鬆警惕，還有尋求另一名醫師的意見，才被後者立即安排將嬰兒送往科克大學醫院急診，結果嬰兒被診斷為病毒性腦膜炎，住院治療數日後才順利出院。奧多德指指出，嬰兒當時已處於急性循環衰竭邊緣，為此也怒批馬丁內茲的行為「使醫界蒙羞，也辜負了患者的信任」。

根據愛爾蘭醫療委員會（Medical Council）的「醫療執業適任性調查」（medical fitness-to-practise inquiry）聽證會裁定，馬丁內茲對於2名患者的處置存在重大失誤，另6項指控全數成立，這些行為也顯然是「專業不當行為」，而且明顯低於具經驗、能力與良好聲譽醫師的標準，可謂嚴重失職。

報導指出，馬丁內茲是在1988年於西班牙取得醫師資格，而他並未出席聽證會，也未聘請律師，只在2023年9月向高等法院自願承諾在調查期間暫停執業。聽證會目前已宣布休庭，接下來將待聽證會成員向醫療委員會正式建議適當的懲戒處分。



