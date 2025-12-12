14歲少年殺死女同學！不爽「成績比較好」犯案 母崩潰：她被狂捅26刀

國際中心／綜合報導

今年4月間，中國深圳發生一起驚悚命案，一名正在就學年僅14歲的鍾姓少年，因不滿同校的潘姓女同學成績優異，竟持網路購買的「折疊刀」，狂捅對方26刀斃命，而鍾姓少年犯案後，還面不改色的逃離現場，面對家人的疑問，他更是謊稱在路上「見義勇為」導致手部受傷，最終，鍾姓少年被法院判處無期徒刑，餘生將在鐵窗後度過。

潘女的母親曾女不滿判決結果，認為鍾姓少年應被判死刑。（圖／翻攝極目新聞）

據陸媒《極目新聞》報導，鍾姓少年與潘女為同校同學，今年4月間，2人一起徒步返家時，鍾姓少年竟持刀狂捅潘女26刀，潘女傷重不治。鍾姓少年於法院審理時，聲稱因不滿潘女成績比他好，而且因爺爺過世、在校內被霸凌產生心理創傷，再加上他認為潘女「看不起自己」，所以才犯案。

廣告 廣告

鍾姓少年因涉犯「故意殺人罪」，被法院判處無期徒刑，潘女的母親曾女不滿判決結果，認為鍾姓少年應被判死刑，不過法院則指出「犯罪不滿18周歲的人，不適用死刑」，最重只能處無期徒刑。對此曾女強調，已依法向地檢署提起申訴，她悲訴「哪怕只有一絲希望，也不會放棄」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

父母妻兒遭滅門！鄰居「剔骨刀」連殺5人...僅用2分鐘 警看監視器發毛

驚悚殺妻案！選美小姐遭分屍「挖出子宮」 屍塊丟攪拌機、化學藥劑溶屍

無視金正恩命令！北韓高官揪「歡樂組少女」開淫亂趴 瘋狂性愛酒池肉林

不爽6歲姪女太漂亮！惡姑姑「水桶溺死她」 驚吐3年殺4童、包括親生兒

