14歲少年狂刺女同學26刀！「不爽成績比較好」殺死她 判決出爐母崩潰

潘女母親不滿意一審無期徒刑的判決。圖／翻攝自微博

中國廣東深圳今年4月發生一起驚悚校園命案，一名正在就讀國三的14歲鍾姓少年，不滿同班潘姓女同學成績優異，竟持網路上購買的折疊刀狂刺對方26刀，導致潘姓少女斃命。最終法院判14歲少年無期徒刑，剝奪政治權利終身，但受害者母親不服判決結果，目前已向檢察機關提起申訴。

14歲少年狂刺女同學26刀 貫穿心臟慘死

回顧案發經過，今年4月8日下午7時許，中國深圳一名潘姓少女放學回家走在自家社區的樓下，和她住在同一個社區的同班14歲鍾姓少年，帶著網購的黑色折疊刀，持刀質問潘女，隨後更狂刺潘女26刀，鍾男作案後逃離現場，並向家人謊稱是見義勇為被人砍傷雙手。

案發後，社區管理員發現異狀，並將潘女送醫，不過她仍因傷勢過重不治身亡。法醫相驗結果顯示，潘女遭砍26刀，造成肺部、鎖骨下靜脈破裂、心臟貫穿，死因是失血性休克。警方調查發現，鍾姓少年在作案前曾上網搜尋「14歲殺人要負什麼責任」、「殺人要賠多少錢」等問題，並試圖偽造身份購買毒藥，最終失敗才選擇用刀砍人。

14歲少年26刀刺死女同學 判決出爐

法庭審理期間，鍾男聲稱因不滿潘女的成績比他好，認為對方看不起他，再加上爺爺過世、在校內被霸凌產生的心理陰影，因此才會作案；對此，潘女母親則崩潰痛批，「他就是個惡魔」。11月28日該案在深圳市中級人民法院做出判決，法院依故意殺人罪判處鍾男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

法院指出，鍾男預謀犯案、手段殘忍、情節惡劣，應依法給予懲處，不過鍾男在作案時未滿18歲，應該要依法從輕判刑，綜上所述做出無期徒刑的判決，如不服判決可上訴。不過，在中國法定的10天期限之內，鍾男並未提出上訴，也就是代表放棄上訴權利。除非檢察機關提出抗訴，否則該案不會進入二審。

潘女母親不服判決：只要有希望我不會放棄

判決出爐後，潘姓少女的母親不服判決，已經和代理律師向檢察機關申請抗訴，但遭到檢查機關駁回。深圳市人民檢察院指出，一審判定事實清楚、適用法律正確、法庭審理合法且量刑適當，決定不予抗訴，另根據中國《刑法》規定，犯罪時若不滿18歲，不適用死刑。潘姓少女的母親則透露，已依法向檢察機關提出申訴，將會申請檢察機關介入監督，並推動相關法律完善，「哪怕只有一絲希望，我也不會放棄」。



