14歲少年發現「這漏洞」建國當總統！佔地比梵蒂岡還要大





你14歲的時候，在做什麼事情？有人14歲的時候上大學、有人決定提早進入社會，但丹尼爾傑克森14歲時將成立了一個佔地0.5 平方公里（約 50 公頃）的國家，成為一國元首。其領地甚至還比梵蒂岡（ 0.44 平方公里）大。

圖片來源：Free Republic of Verdis

傑克森在研究巴爾幹半島邊界爭議時，注意到一塊被稱為「Pocket 3」的無主地（Terra Nullius）。19 世紀時，多瑙河河道非常彎曲，但後來為了航運進行了截彎取直。現在，克羅埃西亞堅持要按「當初彎彎曲曲的舊地契」來劃界，而塞爾維亞則認為應該按「現在筆直的河道中線」來分。

傑克森決定「填補這個空白」。他宣布獨立建國，成立維爾迪斯自由共和國，並在接下來幾年內陸續設計國旗、國徽、憲法，建立內閣制度，甚至開始核發護照與身分證，國家架構一應俱全。

不是玩票？國家真的在運作

雖然國土無法實際掌控，但維爾迪斯的「政府」卻持續運作。傑克森自任總統，公民需每年「納稅」25歐元（約新台幣870元），用於政府開銷如網站維護、宣傳品印製及行政費用，支持國家開銷，而他本人每月領取象徵性薪資約100歐元（約新台幣3500元），將建國視為全職事業。

他甚至養成一個特別的習慣——出入酒吧、夜店時，不使用澳洲護照，而是亮出印有國徽的「維爾迪斯護照」。保全人員往往一臉錯愕，但至今從未因此被拒之門外，也讓他獲得「夜店狂歡總統」的另類封號。

圖片來源：Free Republic of Verdis@facebook

2026 最新進展

目前傑克森因 2023 年試圖率領支持者重返領土、插旗紮營，被克羅埃西亞警方以「威脅國家安全」為由逮捕，並遭永久禁止入境，維爾迪斯政府因此轉為「流亡狀態」，總部設於英國。

不過，根據維爾迪斯政府 2026 年初公布的資料，國家運作並未停擺，反而持續擴張：

駐外辦事處成立： 2026 年 1 月 27 日，維爾迪斯宣布在塞爾維亞諾維薩德（Novi Sad）設立首個代辦處（事實上的大使館）。

電子居民突破 2,000 人： 截至 2026 年 1 月 3 日，「電子居民（e-Residency）」計畫正式破 2,000 人，不少人正排隊申請正式公民身分。

宣稱實體公民約 400 人：官方表示，已有超過 1.5 萬份入籍申請待審，申請者中甚至包含醫療、法律等專業人士。

圖片來源：Free Republic of Verdis@facebook

這真的算一個國家嗎？

然而，國際法學界對維爾迪斯的前景並不樂觀。新南威爾斯大學教授 Harry Hobbs 指出，依《蒙特維多公約》，國家必須具備「領土、常住人口、有效政府、對外交往能力」。「問題在於」Hobbs 直言：「在克羅埃西亞邊境警察的實際控制下，維爾迪斯的公民根本無法在該地常住，這對建國合法性而言是致命缺陷。」

面對外界質疑，傑克森態度始終淡定。他不僅多次以「國家名義」捐贈人道物資援助烏克蘭，也半開玩笑地表示，未來希望帶領維爾迪斯參加歐洲歌唱大賽（Eurovision）：「至少讓大家知道我們存在」。

圖片來源：Free Republic of Verdis@facebook

如何自己成立一個國家？

你也想成為總統嗎？根據《蒙特維多公約》，想成立一個新的國家，你必須先找到一個無主的領地，界定出明確的領土、招募居民，並成立政府（一人兼任兼任所有部長也是可以的），接著就寫信給聯合國跟其他國家，實踐外交能力。

最後，想再更認真一點，你也要設計國家的國旗、國徽，起草憲法，若是能發行貨幣跟護照，也能當作吸引「國民」加入的重要紀念品。最後，就是建立經濟模型，為國家創造收入。

