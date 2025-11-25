14歲少年突中風倒地！醫黃金10分鐘搶命 竟又發現心臟有「7公分炸彈」

郭葉璘提醒，搶救急性腦中風最重要的關鍵就是「時間」。聯新國際醫院提供



日前一名14歲學生突然於課堂中倒地，同時還伴隨怪聲、右側肢體癱軟和語言表達困難等症狀，被緊急送往聯新國際醫院急診室，院方判斷患者年紀輕，因中風導致半側癱瘓的可能性極低。為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排電腦斷層（CT）與磁振造影（MRI）等影像檢查，確認是左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經過治療後，並未留下後遺症。

該名少年經檢查後，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，隨即進行手術取出，4塊血栓中最大達1.1公分。聯新國際醫院提供

該名學生當時在課堂中突然倒地，不只發出怪聲，還伴隨右側肢體癱軟、語言表達困難等症狀，被緊急送往聯新國際醫院急診室，院方考慮患者年紀輕，因中風導致半側癱瘓的可能性極低，起初懷疑是因腦部不正常放電造成的暫時性癲癇（抽筋）所致，隨即進行電腦斷層（CT）與磁振造影（MRI）等影像檢查，避免錯過黃金治療時機。

檢查結果出爐後，神經內科李振華醫師迅速判讀，確認為左側中大腦動脈栓塞造成的缺血性腦中風。經和家屬充分溝通後，影像醫學科主任暨取栓醫師郭葉璘隨即和團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除，並從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處，採用強力抽吸方式清除血栓，從手術開始到打通血管，全程僅花費約10分鐘，就成功取出4個血栓，最大達1.1公分。

從ICA血管攝影可見，圖左箭頭處為血栓阻塞血管，圖右箭頭處則是已打通的血管。聯新國際醫院提供

後續進行心臟超音波檢查，更發現左心房有近7公分巨大黏液瘤，顯示病情相當危急。醫師解釋，心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤，其質地柔軟如果凍，雖不會轉移，不過在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤的小碎片就很容易剝落，一旦這些碎片隨著血液離開心臟，進入腦部動脈後就可能引發栓塞造成中風。幸好該名學生後續完成心臟黏液瘤清除手術後恢復良好，並未留下後遺症，已重返校園繼續課業。

院方強調，急性腦中風的治療關鍵就是「時間」，研究顯示中風每延誤1分鐘，就會有約190萬個神經元死亡，因此治療啟動的速度，將直接影響患者日後能否恢復獨立生活。為提升救治效率，院方發起「桃竹苗腦中風區域聯防」，建立跨院轉診與取栓治療的快速應變機制，從抵達急診到取栓（DTP）時間，已從2022年平均127分鐘，縮短至2025年第三季平均95分鐘，足足減少32分鐘。

郭葉璘提醒，中風好發於氣溫驟降時，身心壓力增大且血管收縮易形成血栓，呼籲民眾應建立健康基礎，包括均衡飲食、規律運動和充足睡眠，讓身體能更好地適應環境壓力，尤其是有心血管疾病或心房顫動病史者，更應提高警覺。

