14歲少年「尿不出來」急送醫！驚見膀胱「塞滿38顆水晶寶寶」最大如鵪鶉蛋

若是不小心吞下或將水晶寶寶塞入身體任何部位，務必立即就醫。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

中國武漢市日前發生一起有驚無險的事件，一名年僅14歲的少年竟將38顆「水晶寶寶」塞進尿道，結果水晶寶寶吸水後不斷膨脹、撐滿膀胱，害得少年「想尿又尿不出」，嚇得家長趕緊帶其送醫急救。所幸經過武漢兒童醫院專家連夜緊急手術，少年最終脫險。

根據極目新聞、頭條新聞等陸媒報導，這起事件發生在10月18日晚間，武漢市一名少年小明（化名）因為一時好奇，竟將玩具「水晶寶寶」一顆一顆塞進尿道，雖然當晚並無任何異常，但小明第2天起床想要小便時，卻怎麼也尿不出來，結果膀胱越來越脹，嚇得他只能向家長求助，最後被母親趕緊將其帶到武漢兒童醫院就診。

廣告 廣告

不料，急診醫師替小明進行超音波檢查時，發現膀胱裡有密集的異常迴聲，而且雙側腎臟積水、雙側輸尿管擴張，研判膀胱裡的異物應是吸水膨脹後的水晶寶寶，導致腎臟積水、尿液無法排出，立即安排在20日凌晨零時許替小明進行手術。

手術團隊動刀後，將塞滿小明膀胱的水晶寶寶一顆顆取出後，數了之後才發現竟有38顆塞在裡頭，其中最大的幾乎有鵪鶉蛋大小。所幸醫療團隊在沖洗碎屑、確保膀胱內沒有異物殘留後，歷經2小時左右的手術總算順利結束；而小明住院觀察後，恢復狀況良好，也已在28日出院返家休養。

水晶寶寶吸水後會膨脹數十倍。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

對此，醫師提醒，水晶寶寶吸水後，體積會增加數十倍，一旦誤吞、誤塞進體內任何部位，後果相當嚴重，可能會造成局部阻塞，若是嗆進氣道可能引發窒息，進入消化系統可能堵塞腸道、引發消化道梗阻，掉進尿道則容易導致腎積水、尿反流、尿滯留等，嚴重者甚至會威脅生命安全。

據了解，醫院今（2025）年6月才收治一名只有8個月大的女嬰，該女嬰因誤吞水晶寶寶引發消化道阻塞緊急送醫，所幸最後也轉危為安。醫師表示，這些年來有不少嬰幼童中招，提醒家長務必高度重視兒童玩具的安全性，特別是水晶寶寶這類有較大安全隱患的玩具，一定要教導孩子不要將其吞進體內或塞入身體任何部位，以免造成嚴重後果。



回到原文

更多鏡報報導

一不小心GG會缺血！醫列「4種情趣用品」風險…這1款「塞太深」膀胱恐破裂

帶炮友回家多人運動！台中夫偷吃21次「名單1隻手數不完」…還害正宮染性病

露鳥俠出沒！跑到寺廟「套弄生殖器」給大家看 下場超慘