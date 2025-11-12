14歲的田中馬從鄭俊雄築起 當年田中鎮公所獨立舉辦跑出小鎮的名氣

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】台灣年度跑界盛事「田中馬拉松」今年邁入第14屆，報名人數再創新高，超過18,000名國內外跑者齊聚彰化田中小鎮。這個人口僅三萬多的稻米鄉鎮，究竟有什麼魅力，能讓跑者們年年千里迢迢前來？記者特別專訪14年前推動田中馬誕生的前田中鎮長、現任彰化縣議員鄭俊雄，從他的回顧中一探田中馬成功的關鍵。

2012年，時任田中鎮長的鄭俊雄只因為要發展在地產觀及形塑「路跑英雄」的光環，毅然與代表會協力舉辦第一屆活力田中馬拉松賽事活動。（圖／記者周厚賢攝）

「14年前，我們決定要舉辦田中馬，是從鎮運擴大辦理開始的。」鄭俊雄回憶，小時候參加運動會時，他總羨慕那些能跑完全程、在校門前接受英雄式掌聲的長跑選手，那份「長跑等於英雄、堅持就是成功」的印象一直深深烙在心中。因此，他與好友、也是推手之一的鄭宗政決定讓田中鎮運「升級轉型」成真正的馬拉松大賽。但當時團隊從未辦過大型路跑，資訊、人力、專業皆從零開始，「要做這個決定，其實需要很大的勇氣。」

馬拉松路跑是最有效的商品宣傳!田中鎮農會在路跑當天全體總動員，向來自全國各地選手行銷優質田中米。（圖／記者周厚賢攝）

鄭俊雄說，當年的決策小組以「辦選手需要、選手會接受的賽事」為核心理念，經過多次設計、討論與修改，2012年田中馬正式起跑。然而上天總是給準備好的人，在那一年首屆路跑結合創意變裝踩街的活動，首屆就吸引超過5000人報名，遠超預期，也讓他看到推動田中觀光的新曙光。

14年來，田中馬拉松成為小鎮重要的大事，從家庭、社區到學校團體，全力以赴支援賽事。（圖／記者周厚賢攝）

隨後田中馬在14年內從5000、8000、12000，一路成長至今年突破18000人。鄭俊雄認為，「這樣的成長背後一定有關鍵因素。」他指出，自2017年起，田中馬從鎮公所主辦轉由民間協會接手，讓活動完全脫離政治考量，成為民間與企業自主投入的賽事，也因此能獲得地方企業到全國大型金控的贊助，形成一路延燒的響應熱潮。鄭俊雄強調，最該感謝的是「全力投入的田中鄉親」。每年社區、學校與各機關團體都會自動自發在沿線設置加油與補給站，甚至自掏腰包準備飲料、食物，只為讓選手感受到溫暖支持。而田中鄉親賣力加油的畫面，也成為跑者完成全程最大的力量。

14歲的田中馬，當初第一屆一萬八千人的腳步，跑進小鎮的靈魂。（圖／記者周厚賢攝）

「這就是田中馬最動人的地方。」鄭俊雄說。隨著媒體多年來的報導，田中人的熱情風景也讓這場小鎮賽事躍上國際，成為全球跑者心中的必跑比賽之一。他堅信:田中馬的邁入第十四年，不只是一場賽事，而是一種信仰！因為這信仰凝聚了鄉親的意識、激發出愛鄉的情懷，十多年來越有越多的志工與參賽者投入，就是田中馬在台灣樹立起無形資產的價值與光環。