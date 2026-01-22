14歲資優生罹憂鬱症「拒學、社交退縮」 5徵兆陷青春期隱形風暴

當孩子出現長時間情緒低落、易怒、社交退縮，或不明原因的頭痛、胃痛等頻繁身體不適，抑或睡眠習慣改變、專注力大幅下降等5大徵兆時，應及早介入，避免症狀惡化。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹提醒，青少年憂鬱症是青春期的隱形風暴，不容小覷。

醫師提醒，青少年憂鬱症是青春期的隱形風暴，不容小覷。 （示意圖／Pixabay）

彰化一名14歲男學生原本成績優秀，與同學互動良好，但在升上國中二年級後，性格卻出現轉變，同時遇到課業壓力與人際互動問題。該生課業一落千丈，也與同儕互動不良，進而有拒學狀況，常宅在家。家人發現他明顯有焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，陪同就醫後診斷他罹患青少年憂鬱症。

主治本案的葉騰尹指出，該生升上國二前，學業成績一直名列前矛，因個性隨和，與同學也相處融洽。該生一開始是因與同學起衝突而被老師責罵，之後出現易怒、專注力下降及激烈情緒反應，還表現出憂鬱情緒加深的狀況。

葉騰尹表示，該生進而以肚子痛、頭痛或噁心等身體症狀表達抗拒上學，也不太出門，就算有同學好友要來看，他也躲在房間裡。偶爾外出遇到熟人，他還緊張到要求家人立刻帶他離開，有社交退縮的狀況。

若孩子以肚子痛、頭痛或噁心等身體症狀表達抗拒上學，家長要多留心其身心狀況。 （示意圖／Pixabay）

葉騰尹說，青少年罹患憂鬱症初期，師長可能以為只是「心情不好」而忽略，成為隱形風暴的開端。而青少年憂鬱症不只是「心情不好」，而是會影響到學業、人際與生活的各方面，演變成拒學、社交退縮等各種問題，青少年憂鬱症比例隨年齡增長而顯著上升。

葉騰尹表示，青少年憂鬱症的治療要結合藥物與心理及多方支持，本案學生就是在醫療團隊、家庭與學校的三方合作下，透過藥物與認知行為治療，讓該生最終重拾信心，逐步適應回校節奏，成功重返校園。幸經藥物與認知行為治療後，症狀已大幅改善。

