14歲駐唱打工！坣娜月賺4千「貼補家用」反抗父親成歌手

坣娜曾上《台灣啟示錄》分享出道故事。（圖／東森新聞）





演唱〈奢求〉、〈自由〉等經典曲目聞名的歌手坣娜（原名唐娜），疑因紅斑性狼瘡舊疾復發已於10月16日病逝，享年59歲。她過去上節目《台灣啟示錄》曾提到，自己在年僅14歲時就出來唱歌打工，身為非科班生，卻在一次試唱後就成功簽約成為歌手。

坣娜在節目中提到，小時候深感母親希望她當明星，即便家境不好也會擠出所有錢讓她去學芭蕾舞，看到百貨公司有歌唱比賽就替她報名，坣娜笑說：「我不知道（唱得好不好），雖然都得到冠軍了，運氣好！」她說自己個性天生早熟，14歲就到西餐廳駐唱打工：「1個月4千塊，每一天都唱、唱40分鐘。」坦言當時就是為了幫忙家中經濟，薪水拿到都全部交給父親。

就讀觀光餐飲科系的坣娜，畢業後被老師介紹到飯店工作，但她說自己其實很怕跟人接觸，正在思考下一步該如何走的時候，姊姊的舞者朋友介紹她到經紀公司試鏡：「去應徵就試唱，晚上董事長就打電話給我『你中了！』」坣娜第一次反抗父親意願，決心要成為歌手：「爸，如果哪一天你覺得我變壞了，你跟我講、我就走！」隔天隨即簽約進入演藝圈。



