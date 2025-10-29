14歲駐唱補家用！坣娜昔自爆：我不愛唱歌 竟為「反抗父親」踏入歌壇

玉女歌手」坣娜今天（29日）驚傳病逝，享年59歲。（資料照／薛智偉坣娜猶台文化交流協會提供）

曾以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲走紅的「玉女歌手」坣娜，今（29日）驚傳病逝，享年59歲，消息令演藝圈與歌迷震驚與不捨。坣娜14歲開始駐唱，後來進入經紀公司當歌手，但她過去曾自爆「我並不是很愛唱歌的人」，且當時並沒有打算進入演藝圈，後來因為父親極力反對，反而激起坣娜的叛逆性格，決定踏入歌壇。

據了解，坣娜上有4個兄弟姊妹，父親經營旗袍裁縫店，一家人生活過得清苦，因此她14歲便外出打工。由於老闆剛好欠缺歌手，要求坣娜試唱，一聽驚為天人，以每個月4000元的薪資聘請她，每天唱40分鐘。坣娜畢業後，在姐姐朋友的介紹下去經紀公司應徵，從眾多選手中脫穎而出，成為唯一非科班出身的藝人。

廣告 廣告

坣娜2019年現身《就愛瘋音樂》節目時，曾透露自己並非因為喜歡唱歌才踏入歌壇，即便當時因緣際會與經紀公司接觸，心裡也沒有意願合作，然而因為父親極力反對，讓叛逆的坣娜萌生反抗慾，「我父親覺得我還小，所以不准，但那次的不准，激發我心裡面的第一次反抗，我就跟我父親說，我一定要簽約。」

坣娜的父親沒想到向來溫順乖巧的女兒會叛逆，在訝異之下勉為其難答應。她說，「我就這樣進入演藝圈，最終的目的其實是我可以賺錢養家，所以唱歌對我來講，一直是個工作。」

除了歌手身份，跨足演戲領域的坣娜回憶，「第一年我是歌手出身，確實做的是歌手的事情，還在秀場唱歌，然後拍電影、拍連續劇，大概拍了一部戲之後，我覺得自己對於歌的想法就不一樣，所以之後我都是在想十首歌就是十部電影，以這樣子來唱歌。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼

范姜彥豐控訴粿粿出軌王子「有明確證據」！知情人曝有「關鍵照片」 2人反應曝光

坣娜在摯愛尪身旁離世！民歌天后證實了 悲曝「最後見面」他哭著走出門