14歲〈麻辣糖葫蘆〉妹妹超愛台灣！笑認上課都在想地瓜球 考試驚見「全是英文」崩潰了
年僅14歲的韓國新生代歌手SEO EVE（서이브）以一首洗腦神曲〈麻辣糖葫蘆〉暴紅，這次來台宣傳全新單曲《未完成（미완성）》，笑說因為太想念台灣美食，來台前上課時腦海都是地瓜球、珍奶，無法專心上課。至於升上國中後怎麼兼顧工作與學業？SEO EVE也大方回應。
超愛台灣小吃！被「小黃瓜糖葫蘆」驚豔
SEO EVE分享之所以這麼喜歡台灣，就是因為想來吃台灣美食，每次來一定會去品嘗地瓜球、蚵仔煎及珍奶，笑說：「我直到昨天半夜都還在喝珍奶！」還特別到饒河夜市回味「小黃瓜糖葫蘆」。
SEO EVE說：「這個組合聽起來很詭異，以為會不太好吃，但一吃進去，想法立刻轉變，糖葫蘆的糖衣搭配小黃瓜的新鮮口感，真的很好吃。」此外，對台灣美食如數家珍的她，也樂說：「我因為超愛地瓜球，之前還想用地瓜球寫歌。」
SEO EVE也分享來台灣就像到第二個家一般地自在、親切，除了積極地說：「我會努力成為台灣的『糖葫蘆姐姐』。」聽到可以積極爭取當台灣觀光大使，她也頓時幹勁十足地說：「拜託請找我！」展現她對台灣的熱愛。
年僅14歲！SEO EVE忙工作不忘兼顧課業
SEO EVE也提到自己出道後，很常被問及如何兼顧工作與學業，她則表示，「因為兩樣都是我熱愛的，樂在其中，不會覺得累。」除非遇到要出國工作，必須先行請假，平時仍會盡可能到校上課，如果有工作就請假早退。
至於哪個科目比較拿手？SEO EVE分享，「相比之下，我的數學比較好，但數學就是一旦錯過進度，就會跟不上，現在也覺得數學很難；英文也不太在行。」她還偷偷分享一個小祕密，「我去年考英文筆試時，一看到考卷才發現整份題目都是英文，根本不知道該怎麼寫。讓她委屈地說：「我明明很認真準備……。」此外，SEO EVE也提到爸媽其實不會特別盯她功課，爸爸還對她說：「我自己功課也不好啊！」因此希望小孩做自己喜歡的事情就好。
不過她也趁著工作學了不少中文，還當場秀了「請多多支持」、「棒棒」等中文，更說因為媽媽喜歡看陸劇的短影音，也會跟她分享一些中文單字。SEO EVE也聊到看到許多偶像前輩都跳過〈麻辣糖葫蘆〉的舞蹈挑戰，讓她受寵若驚，也大讚對Super Junior、Stray Kids詮釋的版本印象深刻。
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