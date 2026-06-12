14歲〈麻辣糖葫蘆〉暴紅歌手來台！點名合作香蕉哥哥 聽「吃小孩凍齡」當場嚇傻

年僅14歲的SEO EVE（左圖）今在台受訪，分享想跟香蕉哥哥合作。李智為攝、翻攝FB@bananababy

年僅14歲的韓國新生代歌手SEO EVE（서이브）以一首洗腦神曲〈麻辣糖葫蘆〉紅遍全球，這次來台宣傳全新單曲《未完成（미완성）》，不僅對台灣美食如數家珍，還喊話，「想跟香蕉哥哥合作！」當她聽到「香蕉哥哥吃小孩凍齡」的網路梗，還立刻笑說：「常有人說我長得很老成，香蕉哥哥應該不會想吃我吧！」

SEO EVE去年曾來台與李玉璽合作，這次再度訪台，被問起想再合作的藝人？SEO EVE說：「我聽說香蕉哥哥是『小孩界總統』，人氣很旺，想跟他學習，我也想成為孩子王。」目標成為「糖葫蘆姐姐」。

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當她聽到「香蕉哥哥吃小孩凍齡」時，則是當場傻眼，直呼：「沒聽説到耶，有點可怕…」不過她也隨後表示，「不過我的貼文下方，常有網友留言說我長得比較成熟，常有人說我像40、50歲，香蕉哥哥應該不會想吃我吧！」聽到記者隨後強調「吃小孩」梗是玩笑話，她也立刻笑說：「我知道啦！怎麼可能真的吃小朋友！」

至於為何會知道香蕉哥哥，SEO EVE則分享，台灣經紀公司老闆和媽媽都曾向她分享過，自己也看過香蕉哥哥的短影音，知道香蕉哥哥在兒童界十分受歡迎，因此很想跟這位前輩合作。

SEO EVE聽到香蕉哥哥會吃小孩的反應曝光。李智為攝

SEO EVE老神在在地說：「我看起來很老成，他應該不會想吃我！」李智為攝

年僅14歲的SEO EVE來台宣傳新作品。李智為攝

升上國中二年級的SEO EVE，也分享因為〈麻辣糖葫蘆〉暴紅後的改變，分享自己國中入學的第一天，當時不只同學，就連二三年級的學長姐都衝來她教室看她，還會對她唱〈麻辣糖葫蘆〉，讓她又驚又喜地說：「有點害羞，原來大家都知道我！」

SEO EVE這次發行的《未完成》，則特別同時製作了韓語與日語兩種版本。雖然兩個版本傳達的是相同的情感主線，但製作團隊特別透露，透過不同的歌詞文字與發音表現方式，兩個版本在聽覺上會帶來截然不同的細膩詮釋。聽眾在交叉聆聽、比較雙語版本的過程當中，也能發掘另一種觀賞與聆聽的樂趣。從活力少女蛻變為傾聽內心聲音的創作歌手，全新單曲已於各大串流平台正式上線。



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