14海警船執法巡查 海巡一對一監控

共軍29日展開「正義使命-2025」軍演同時，福建海警組織艦艇編隊位於台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域進行綜合執法巡查，海巡署偵獲14艘大陸海警船企圖貼近24浬領海基線航行，其中2艘一直停在24浬內，海巡署除了一對一併航監控外，也利用廣播、LED燈及造浪等手段實施強勢干擾。

根據大陸海警發布的訊息，「2204編隊」位在台灣海峽、澎湖以南海域，「2203編隊」在西南海域，「1306編隊」位於東部海域，「1302編隊」則位於北部海域。

海巡署表示，29日凌晨偵獲2艘海警船在東部海域異常停留，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，在上午7時30分完成全線部署。

海巡署副署長謝慶欽表示，中共軍演迄今出動14艘海警船，其中編號1302、1303從昨上午演習開始，就一直停留在24浬內，約距台灣21浬左右，海巡署派艦一對一監控緊盯。不過，尚未發生海警船登檢跡象。另有4艘列管的貨輪在演習區內，目前沒有參與演習。

謝慶欽分析，近3年大陸已發動多次軍演，從民國112年環台戰備警巡，到113年「聯合利劍」系列及「無聲軍演」，甚至今年4月的「海峽雷霆」演練，海警船數量曾高達22艘，且於去年首度派遣萬噸級海警船，目前雖維持過往演習模式，但仍是重點觀察期。

對於海上作業漁民，海巡署已派遣巡防艦艇於現場伴隨監控，謝慶欽表示，目前大陸船隻並未靠近我方港口，海巡署持續保持高度警覺；漁業署也請漁業通訊電台持續廣播，請漁民注意航行安全，如發現中共軍艦請通報海巡單位或電台。