14縣市低溫特報最冷5.2度！各地晴到多雲日夜溫差大 南部留意空品

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（14）天清晨各地仍偏冷。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（14）天清晨各地仍偏冷，今晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮5.2度。中央氣象署表示，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大。

氣象署今天清晨4點38分發布低溫特報並指出，今天清晨至上午新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。東北風偏強，桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰。

空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。未來天氣方面，明天至週五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週六、下週日各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一東北季風增強，下週二大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

