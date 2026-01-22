14縣市低溫特報「多地10度以下」！全台29人無呼吸心跳送醫

今年第2波冷氣團南下，全台氣溫明顯下滑。（圖／方萬民攝）

今年第2波冷氣團南下，全台氣溫明顯下滑，中央氣象署因此針對14個縣市發布低溫特報，其中多地有10度以下氣溫發生的機率。對此，消防署統計，自昨（21日）上午8時至今（22日）上午8時的24小時內，全台已發生29起到院前無呼吸心跳的救護案件。醫師特別提醒，冬季寒流來襲時，氣溫快速下降，本身有心血管疾病或相關病史的民眾，更應提高警覺並做好保暖措施。

中央氣象署今上午10:47發布低溫特報指出，受強烈大陸冷氣團影響，今、明2天上午天氣寒冷，以下為低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。其中，連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署補充，今受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；白天北部及宜蘭高溫僅12至13度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

對此，氣象署也提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

醫師也指出，冬季寒流期間，最低溫往往出現在清晨與夜晚時段，家中若有長輩，務必特別留意保暖狀況，一旦身體出現胸悶、頭暈等不適症狀，應立即前往醫院就醫。日常生活中，也可在床邊預先放置1件外套或保暖衣物，天冷起床時能立刻穿上，並先飲用溫水幫助身體回暖。外出時則建議配戴帽子、圍巾及口罩，機車族更要做好全套禦寒準備，以免因寒風受涼影響健康。此外，醫師也提醒，天氣寒冷時若要運動，應先確實進行伸展暖身，以降低抽筋或運動傷害發生的風險。

