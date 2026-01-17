14縣市強風特報！強冷氣團將至連凍5天 「下探8℃」最冷時間曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布14縣市強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風偏強，中央氣象署發布14縣市強風特報，今（18）日晨至19日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

輕度颱風洛鞍18日2時的中心位置鵝鑾鼻南南東方840公里之處，以每小時6公里速度，向北轉北北東進行，中心附近最大風速每秒23公尺（即每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑100公里。之後將在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，提醒在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

今晨4:20紅外線色調強化雲圖顯示，臺灣上空有稀疏的中層雲移入(左)。氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍，將在菲律賓東方海面大迴轉(右)，並有逐漸消散的趨勢。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今、明兩天西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。週二強冷空氣抵達氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。因未達寒流，其低溫遠不如上波，但由於濕冷、感覺還是很冷，要注意保暖莫輕忽。

吳德榮指出，週三、四3000公尺以上高山有降雪機率；2000公尺左右處在臨界條件，冰霰、霧凇機率高、飄雪亦可遇不可求。週六起天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間輻射冷卻作用、早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

