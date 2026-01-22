14縣市急凍！北台灣下探10度 連江縣超低溫僅剩6度

中央氣象署今（22）日晚間10點30分發布14縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，22日晚間至明（23）日上午天氣寒冷。氣象署指出，苗栗以北及金門地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣因地理及氣候因素，有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

中央氣象署今（22）日晚間10點30分發布14縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）

台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區則有10度以下氣溫發生的機率。根據氣象署22日晚間10時10分的觀測資料，馬祖測得7.0度為全台最低溫，東引7.4度次之，金門東測站則為9.3度。

其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣及連江縣等8縣市達橙色燈號標準，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市等6縣市則為黃色燈號。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。同時呼籲預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，並加強關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

此外，冬季為流感好發季節，氣象署提醒民眾注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。農作物及水產養殖業者也應注意寒害防護措施，減少農損。

