「14縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明晚

中央氣象署今（31）日下午4點24分發布陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，31日下午至明（1）日晚上，全台14個縣市局部地區有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意防範。

中央氣象署今（31）日下午4點24分發布14縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

此次強風特報涵蓋範圍廣泛，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等地區，均列入黃色燈號警戒。氣象署提醒，在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

根據氣象署最新觀測資料顯示，31日下午4點多，金門縣烏坵、花蓮縣和平、澎湖縣望安、台南市蘆竹溝等測站已測得平均風力達7級。此外，彰化縣福寶、澎湖縣湖西、東吉島等多處測站也出現7級強風，顯示東北風威力不容小覷。

氣象署呼籲，戶外工作者應注意安全，民眾需加強牢固戶外物品，行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現延誤情形。

