「14縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明晚

中央氣象署今（18）日晚間10點23分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，18日晚上至明（19）日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣等14個縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警示。

中央氣象署今（18）日晚間10點23分發布14縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全。民眾應加強牢固戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能延誤的訊息。

根據氣象署觀測資料，18日晚間9點50分，屏東縣九棚測站測得平均風力達7級，金門縣烏坵、澎湖縣湖西、屏東縣鼻頭等多處測站也測得6級平均風力。風力排行榜顯示，台東縣蘭嶼燈塔、綠島，桃園市西濱、新屋等地也都測得5級平均風力。

