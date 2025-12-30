14艘海警船進逼海域 海巡曝「併航監控」

海委會主委管碧玲深夜發文，貼出海巡船艦與海景對峙照片，標記「114-1229-18時，桃園艦第七次廣播驅離中國海警1306，該艦距本艦0.8浬」。（海委會提供）

中共人民解放軍東部戰區於30日上午7時30分宣布實施聯合軍演，海巡署表示在第一時間偵獲14艘大陸海警船，頻頻侵擾台灣周邊及馬祖、金門、烏坵與東沙等外離島限制水域。海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，採取「1對1」方式併航監控並強勢驅離，所有航行我國周邊的船隻均安全通行，未受騷擾威脅，海委會主委管碧玲則在深夜發文，感謝海巡署的不眠不休，讓國人能安然入睡。

海巡署強調，大陸以軍事演訓進行恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊；本次軍演嚴重影響我國海域船舶航行與漁民生命安全，海巡署已同步成立應變中心，與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道安全順暢，全力捍衛國家主權並確保民眾生命財產安全。

海委會主委管碧玲第一時間透過社群發聲，強調因應中國蠻橫軍演，海巡同仁已在崗位上嚴陣以待。深夜管碧玲再次發文「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」並貼出海巡船艦與海景對峙照片，標記「114-1229-18時，桃園艦第七次廣播驅離中國海警1306，該艦距本艦0.8浬」。

海巡署重申，面對中共持續的軍事演訓，海巡將持續增派待命艦艇支援周密部署。目前海上情勢均在掌握中，海巡同仁會堅守第一線，展現守護藍色國土的決心。

