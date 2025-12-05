14貓命案！信義區飼主虐殺毛孩棄屍垃圾車 動保處急攔截

民眾從垃圾車撿回1袋交六張犁派出所保管，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

北市動保處日前獲報信義區富陽街有住戶被斷電多日，屋內傳出惡臭，並有犬隻虛弱吠叫聲，有民眾目擊3隻貓在後陽台雨遮遊蕩，懷疑有大量犬貓遭遺棄餓死屋內。動保處11月28日追查帶回多隻虛弱犬貓，未料到昨日鄰居報案，指稱飼主返家丟垃圾時散出屍臭，攔截垃圾袋驚見3成貓、9幼貓遺體，全案累計已有14隻貓死亡。動保處已3度將飼主依違反《動物保護法》移送，同時追究刑責，最高可處5年有期徒刑、併科500萬元罰金，並禁止飼主再飼養犬貓。

動保處表示，動保處自10月22日加強監控訪視，並陸續帶回1犬5貓送醫治療，目前屋內已無動物。 4日接獲該戶鄰居報案，游姓飼主返家後並將2袋垃圾丟到垃圾車，因有很重屍臭味，疑毀屍滅跡，經民眾從垃圾車撿回1袋交六張犁派出所保管，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨。

信義區富陽街虐動物案新進展，昨日鄰居報案，指稱飼主返家丟垃圾時散出屍臭，攔截垃圾袋驚見3成貓、9幼貓遺體，全案累計已有14隻貓死亡。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

動保處指出，連同之前動於10月28日房東開門進屋檢查發現的1隻成貓骨骸及8月16日訪視帶回的1隻幼貓屍體，本案住宅已死亡達14隻貓，針對8月及10月死亡貓屍，均已分別依動保刑事案移送警察局信義分局刑事偵辦，今日將再針對昨日大量動物死亡動保刑事，移請信義分局緊急向檢察官申請搜索票，於今日強制入屋搜索，全案亦將依違反《動物保護法》再約談飼主到案說明。

動保處表示，於8月16日就已因該戶飼主動物飼養照顧問題扣留該住戶4隻貓及1貓屍遺體做證物保管，貓遺體並送交解剖鑑定，結果有枕骨骨裂及後肢趾部出血情形，當時即已依《動物保護法》將該飼主移送刑事偵辦，因該住戶有自殺傾向亦為北市衛生局自殺防治中心輔導個案，後續除由動保處持續訪視追蹤犬貓飼養，也同步通報北市社會局社工及衛生局心衛科對游姓飼主關懷，提供所需必要協助。

動保處說明，於11月28日動保處辦理追蹤訪視，飼主卻不願配合訪視，為確認動物飼養狀況，於同日會同警方，在該戶房東同意下開門進屋，調查檢查動物狀況，現場環境仍無電，且飼主未提供寵物飲水及食物，屋內並有大量糞便、貓砂未清理、垃圾堆積，寵物仍持續有呼吸道感染症狀，動保處遂帶回安置醫療1犬4貓，另有1貓逃逸，並於1紙箱內發現貓屍遺骨，動保處並做第2次將該飼主移送刑事偵辦。

飼主於12月2日到案陳述意見，確認其因工作長期未回家，致環境髒亂、水盆無水、食盆無食物、貓砂未清理，有消極不作為虐待動物事實，動保處依違反《動物保護法》 沒入飼主動物，亦將把飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓；刑事則再移送警察局依違反《動物保護法》致複數動物死亡情節重大者，處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金。

動保處呼籲，依《動物保護法》要求飼主應給予寵物充足乾淨飲水、食物及乾淨衛生舒適的環境等妥善照顧，動物生病也應依同法給予醫療，避免遭受虐待、傷害，違者最高可處2年以下有期徒刑，並科20萬至200萬元罰金。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。

