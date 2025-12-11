14貓屍堆滿屋！她揭只因北市動保沒這權限

▲貓屍堆滿屋！許淑華揭北市動保「超血汗」僅因「沒這權限」痛失14條命。（圖／許淑華Hsu Shu-Hua）

[NOWnews今日新聞] 日前北市信義區發生多隻貓咪死亡案，北市議員許淑華今（11）日出席由立委郭昱晴召集的動保記者會，尤其親自參與救援遭虐待的數十隻犬貓，感到無比痛心。許淑華在會中提出三大緊急建議，直指現行動保法規與北市府動保處制度的漏洞，沉痛表示，如果動保人員當初能早一點進門訪查，或許能挽救更多無辜生命。

許淑華揭露，信義區虐貓案早在今年8月16日，動保處就獲報並帶回四隻貓安置。然而現行制度規定，動保人員在沒有警察或里長協助下，缺乏進屋搜查的法律依據。導致他們在八月第一次訪查時無法深入住宅。直到11月28日，民眾再次檢舉，動保處會同多單位訪查，才赫然發現屋內還藏有瘦弱的1犬5貓，追查出游女一口氣丟棄10多隻貓咪遺體，總計至少14隻貓咪受害。

從8月中拖到11月底，動保人員被擋在門外，導致救援時機延誤，許淑華認為，必須研擬增加訪查人員的執法依據。除了權限不足，許淑華將矛頭指向北市政府動保處「史上最血汗單位」的人力荒，目前動保人員缺額20位、獸醫師缺額11位，兩者缺額比例超過40%，每年破萬件的動物救援案，基層人員身心俱疲。許淑華表示，已在總質詢中要求蔣萬安盡快解決動保處的人力問題。

許淑華呼籲研擬修法，現行動保法第25條規定，虐殺動物致死最高僅判處兩年以下有期徒刑。以本案為例，至少14隻貓受害，若認定為同一時間發生的同一案件，法律最高罰度仍受限，且第25-1條關於「使用藥物、槍械」的加重規定要件過於侷限，讓法律難以有效嚇阻犯罪者。許淑華建議調整法規要件、範圍並提升罰則。



