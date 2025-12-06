14貓屍惹眾怒！女子遭爆曾應徵中途貓咖 議員嘆悲劇再發生

即時中心／林韋慈報導

昨（5）日，台北市信義區爆出一起疑似虐貓案，一名游姓女子被民眾目擊提著垃圾袋準備丟棄，因其住處長期飄出惡臭，且先前曾因不當飼養遭動保處介入，民眾懷疑袋中可能是貓咪遺體，立即通報警方與動保處攔查。相關單位最後從焚化廠與垃圾車中共找出12具貓屍。北市動保處表示，連同先前入屋訪視時發現的1具成貓骨骸與1具幼貓屍體，目前已確認至少14隻貓死亡。動保處已報警並強制進入住處搜索，後續將依《動保法》約談游女到案說明。

游女事後受訪時承認「最近確實有些照顧不週」，沒有好好陪伴貓咪，但強調自己並未虐貓，並聲稱貓狗是她「生命的救贖」。她也表示會配合調查，並將責任指向前男友，也表示因前男友虐貓才導致分手。

據了解，游女在住處飼養近20隻貓，但她經常不在家，鄰居不時通報異味與噪音，甚至曾遭目擊多隻貓咪站在陽台屋簷邊緣求救。動保處過去曾到場救出4隻貓與1隻狗。若游女遭認定違反《動保法》，最高可處 7 萬 5 千元罰鍰。

游女被直接攔截拎著貓屍欲滅證。（圖／擷取自Threads）

不少愛貓人士怒批動保處過於消極，才使游女一再傷害動物。也有網友爆料，游女過去假借「愛貓中途」之名領養更多貓咪，甚至疑似藉此騙取愛心捐款。知名貓咪中途咖啡廳「転運棧」也透露，游女曾積極表態想到店裡工作、幫忙照顧貓咪，「當時就覺得怪怪的，不敢多交流，現在想想細思極恐。」

民進黨台北市議員許淑華昨（5）日也在臉書發文指出，11月28日時她曾協助救援該戶住處的狗與貓，當時救援出5隻貓狗，及發現1具貓屍，原以為事件將告一段落，未料這週又發生更令人痛心的進展。

許淑華指出，昨深夜民眾在信義區崇德街與嘉興街口發現女子拿著兩袋散發惡臭的垃圾準備丟棄，懷疑袋內是動物遺體，立刻通報。她隨即聯繫警方與動保處到場了解情況，並建議相關單位通知地檢署於昨（5）日上午進行現場勘驗，確認屋內是否仍有貓咪受困或遺體。

她提及，警方已調閱監視器掌握游女從租屋處步行至垃圾車的畫面，相關單位將依《動保法》持續調查與裁罰；並感謝這兩日鄰居、愛媽志工、動保人員及獸醫團隊忙到深夜協助，她也將持續與警方及動保處保持聯繫，追蹤進度並向民眾報告。





