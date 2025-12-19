14 年深耕培育警力 古忠明教官獲選「訓練楷模」受肯定

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局霧峰分局於 114 年 12 月 17 日舉辦 12 月份聯合勤教會議，會中公開表揚榮獲「114 年度臺中市政府警察局警察教育訓練楷模」殊榮的督察組教官古忠明，肯定其長年深耕警察教育訓練、培育優秀警力的卓越貢獻。

專業與熱忱並進，霧峰警分局表揚教育訓練楷模。(圖／記者澄石翻攝)

古忠明教官自民國 81 年自警校畢業後，即投身第一線外勤勤務，累積豐富實務經驗，並於 96 年獲選擔任助教，正式參與警察教育訓練工作，100 年起成為常訓技術教官，至今已累積 14 年教學資歷。其教學內容兼顧法令、實務與風險管理，深受同仁肯定，最終在眾多優秀人選中脫穎而出，獲選年度教育訓練楷模，實至名歸。

廣告 廣告

此外，助教林岳暘、卓慧榆於訓練期間表現亮眼，善於將外勤第一線的實務經驗融入課程設計，透過實例講解與情境模擬，提升員警臨場判斷與應變能力，有效強化執勤安全，亦於會中獲林分局長公開表揚，展現分局重視教育訓練、鼓舞士氣的決心。

為深化同仁對轄區治安的掌握，林分局長於會中隨機抽詢國光派出所警員林良臻及十九甲派出所警員謝寓程，針對警勤區治安顧慮人口（含需實施尿液檢驗者）動態管理，以及監視器妥善率等議題進行提問，藉此強化同仁經營警勤區、掌握治安根源的核心觀念。

林分局長並指出，詐騙手法不斷翻新，當前防制重點以「降低遭詐件數」（網路購物詐騙）及「減少受詐金額」（假投資詐騙）為主要目標，呼籲同仁持續向民眾宣導提高警覺，切勿輕信陌生來電或網路訊息，遇有可疑情形應立即向警方查證，共同守護市民財產安全。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款