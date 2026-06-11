14、15日鋒面再臨防豪雨 估端午連假天氣穩定

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署表示，未來一週雨勢先增後減，14、15日鋒面影響及西南風偏強，降雨最明顯，中南部地區防局部大雨或豪雨；16日降雨漸減、氣溫回升，預估端午連假天氣相對穩定。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

根據氣象署網站，今天截至下午5時，累積雨量以高雄市甲仙區105毫米最多，其次是台南市南化區、嘉義縣大埔鄉同為100毫米。

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氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天持續受鋒面影響，西半部易有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨，其他地區有局部短暫雨；預估明晚起雨勢趨緩。

黃恩鴻指出，13日鋒面北移至台灣北部海面，白天各地轉為多雲，13日午後中部以北、宜花地區有短暫雷陣雨，各山區可能有局部大雨；13日晚間起西南風增強，中南部雨勢再增。

黃恩鴻提到，14、15日鋒面影響及西南風偏強，是未來一週降雨最明顯的2天，各地都有短暫陣雨或雷雨，特別是中南部有局部大雨或豪雨，北部、東半部留意午後局部大雨。16日西南風減弱、水氣逐漸減少，氣溫逐日回升；17、18日嘉義以南、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部有機會見到陽光。

氣溫方面，黃恩鴻表示，明天北台灣偏涼，高溫約攝氏24度，其他地區約27至29度；13日至16日高溫約27至30度；17日起再回升達30至32度；目前預測端午連假（19日至21日）天氣相對穩定偏熱，天氣型態以午後雷陣雨為主。

黃恩鴻提醒，14日因西南風偏強，未降雨前東南部地區可能有焚風發生。（編輯：張雅淨）1150611