140下創紀錄！未婚男女「婚外性行為＋飲酒罪」挨鞭刑 她當場昏倒送醫

印尼亞齊省執法人員於公開場合對違反伊斯蘭教法的民眾執行鞭刑，圖為女子受刑後被送往救護車處理情況。（圖／翻攝自X，@MothershipSG）

印尼亞齊省一對未婚男女因被指控飲酒與發生婚外性行為，日前在首府班達亞齊（Banda Aceh）一處公園接受公開鞭刑，各自遭鞭打140下，成為該省實施伊斯蘭教法以來最嚴厲的懲罰案例之一。其中，21歲的女子在鞭刑過程中因無法忍受劇烈疼痛，當場昏厥，隨後由女性執法人員緊急送上救護車。

印尼亞齊一名女子因被控婚外性行為與飲酒，遭鞭刑140下後昏厥。（示意圖／達志／美聯社）

根據《法新社》（AFP）、《BBC印尼》和《印度時報》（Times of India）報導，這對年輕男女因違反當地伊斯蘭教法，被判定犯有婚外性行為與飲酒罪，依據亞齊省伊斯蘭刑法，婚外性行為可處100下鞭刑，飲酒則可加罰40下，兩項刑責合併執行，共計140下。此次重罰也被視為亞齊教法執行歷來最嚴厲的個案之一。

亞齊省為印尼唯一實施伊斯蘭教法地區，婚外性行為與飲酒可被判公開鞭刑，近日一對情侶各受140下，引發國際關注。（示意圖／達志／美聯社）

據報導，21歲女性在鞭刑過程中痛苦哭泣，由三位女官員輪流以藤條鞭打其背部。過程中，她因劇烈疼痛暈倒，之後被送上救護車接受醫療處理。報導稱，該對情侶與其他四名被告在同一日接受處罰，包括一名伊斯蘭教法警察與其女性伴侶。兩人因在私人住所共處，被判各鞭打23下。

亞齊省為印尼唯一實施伊斯蘭教法地區，婚外性行為與飲酒可被判公開鞭刑，近日一對情侶各受140下，引發國際關注。（示意圖／達志／美聯社）

亞齊伊斯蘭教法警察首長穆罕默德里札爾（Muhammad Rizal）表示，該名警官將被革職，並強調「即使是我們自己人，也不會受到特別對待」。亞齊省是印尼唯一實施伊斯蘭教法的省份，亞齊自2001年獲得自治權後，便開始全面執行伊斯蘭教法，該法律適用於包括賭博、飲酒、婚外性行為、同性性行為等行為的處罰。

不過亞齊過去曾發生多起引發爭議的鞭刑事件，像是2025年就有兩名男子因婚外性行為遭判76下鞭刑，引起國際關注。本次事件再次突顯該省教法制度與人權價值之間的高度衝突。人權團體長期批評亞齊的公開鞭刑制度，認為此類處罰不人道且缺乏監督。印尼人權觀察組織Kontras的亞齊協調員阿查魯胡斯納（Azharul Husna）表示，當地鞭刑執行缺乏規範，應建立更完善制度，保障受刑者的基本權利與後續照護。

印尼亞齊一名女子因被控婚外性行為與飲酒，遭鞭刑140下後昏厥。（圖／翻攝自X，@MothershipSG）

