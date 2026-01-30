140下鞭刑抽到昏厥！印尼情侶「婚外性行為」遭公開處刑 女子當眾倒地送醫

一名印尼女子因涉及婚外性行為與飲酒，遭處以亞齊省史上罕見的 140 下鞭刑，因不敵藤條重抽的劇痛，女受刑人最終在執行現場體力不支昏厥倒地。（示意圖，由AI生成）

印尼亞齊省本週上演了一幕駭人的公開刑罰。一對男女因被指控涉及「婚外性行為」以及「飲酒」，分別遭處以高達140下的鞭刑。這極可能是自2001年該省獲得自治權並實施伊斯蘭律法以來，最為嚴厲的懲罰之一。在眾目睽睽的公園內，執行人員手持藤條重抽受刑人的背部，女方在忍受百餘次抽打後體力不支，當場昏厥，隨後被緊急送上救護車治療。

根據《衛報》報導，亞齊省伊斯蘭警察負責人黎薩（Muhammad Rizal）對法新社證實，這對情侶分別因非法性行為受鞭100下、飲酒40下。

值得注意的是，當天共有6人受刑，其中甚至包含一名「知法犯法」的伊斯蘭警察。該名警官因與女性伴侶在私密空間被抓獲，兩人各被處以23下鞭刑。黎薩強調，執法機關絕不寬待內部成員，因為這類行為嚴重玷汙了警隊名聲。

法律還是人權？印尼唯一特區嚴禁酒精與同志 國際社會持續關注

作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼僅有亞齊省獲准施行嚴格的伊斯蘭律法。在這裡，賭博、飲酒、同性性行為及婚外情均被視為犯罪。即便國際人權組織多次呼籲廢除這種被視為殘忍、不人道且具侮辱性的刑罰，但亞齊省官方依然堅持這是維護社會純潔的必要手段。2025年，該省也曾針對兩名同性性行為者處以76下鞭刑，顯示當地保守勢力仍極為穩固。

