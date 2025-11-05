140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國

太子集團創辦人陳志。（圖／翻攝太子集團控股）

太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。

柬埔寨首富陳志正被美國當局通緝，涉嫌策劃全球最大金融詐騙案之一，詐騙金額超過140億美元。37歲的太子集團創辦人陳志透過殺豬盤等多種詐騙手法，高峰時期每日獲利高達3000萬美元（約9.2億台幣）。美國和英國已對陳志本人、公司及百家附屬企業實施制裁，凍結其資產包括價值1400萬美元的豪宅，並扣押12萬枚比特幣及其他犯罪所得。

陳志及其核心團隊利用非法收益過著奢侈生活，購買噴射機、遊艇、豪華別墅，甚至畢卡索畫作。太子集團在柬埔寨壟斷了房地產、銀行和消費領域，掌握價值超過20億美元的在地計畫。其詐騙手法從非法網路賭博演變為戀愛詐騙和電話詐騙，背後還涉及強迫勞動。

受害者不僅包括投資者，還有被販運到柬埔寨的移工。這些人被誘騙後關在有警衛看守的園區內，被迫進行線上詐騙活動，以精心策劃的方式慢慢榨乾投資者的資金。

陳志的跨國洗錢網絡遍布全球，包括台灣、英屬維京群島、開曼群島、新加坡與香港等地都設有空殼公司與控股公司。亞洲各國已開始採取行動：香港警方凍結了約港幣27.5億元相關資產；新加坡警方鎖定陳志的6處物業、銀行帳戶、豪車遊艇與名酒，扣押品項價值超過1.5億新幣；泰國政府則針對當地註冊的太子國際有限公司展開調查。

目前陳志尚未被捕，並否認所有指控。柬埔寨政府表示陳志的企業遵守法律，未指控太子集團或陳志有任何不當行為，但表示在提供明確證據的前提下願意配合調查。柬埔寨政府的消極態度顯示陳志在當地擁有良好的政商關係。

陳志擁有柬埔寨和英國雙重國籍，曾擔任柬埔寨前後任首相的顧問。太子集團的影響力不容小覷，三年前在金邊舉行的東協峰會上，時任總理洪森向包括拜登在內的多國元首贈送鑲有太子集團標誌的豪華腕表。陳志也努力塑造慈善家形象，開設基金會並頒發獎學金，但如今這些努力已功虧一簣。

因國際輿論壓力增加，緬甸政府已開始採取行動，轟炸KK園區。截至本月1日，已有1595人逃往泰國。泰國陸軍正密切監控邊境，東南亞詐騙園區正面臨劇烈動盪。

