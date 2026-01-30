140公分黃金獵犬關100公分烘箱致死 寵物美容負責人賠償獲緩刑

〔記者王定傳／台北報導〕新北市土城區「微笑寵物美學」負責人吳宜芬，2024年9月間接受寄養一隻黃金獵犬後，竟將身長140公分的狗狗，關入長約100公分、寬約90公分、斜角線長約108公分、通風不良的美容用烘箱，每天長達16至20小時且連續5天，致狗狗因長時間被置於通風不良環境而中暑死亡，新北地院審酌吳女與飼主和解並賠償，依違反動物保護法判她拘役20日，併科罰金20萬元，緩刑2年。

檢方調查，吳女從2024年9月3日開始為這隻黃金獵犬提供寄養服務，怎料，9月4日起每日下班前，竟將狗狗關入長約100公分、寬約90公分、斜角線長約108公分、通風不良的美容用烘箱，至翌日中午上班時，才將狗狗放出烘箱，每日將狗狗關入通風不良的烘箱長達16至20小時，且未在烘箱內提供飲水，使狗狗因長時間被置於通風不良環境而中暑，於9月9日下午4點半死亡。

吳女被起訴後，法官審酌吳女身為寵物店負責人，於受理寄養寵物服務時，本應善盡照護義務，卻欠缺保護意識，未能尊重動物生存、生命權，將狗狗置於美容用烘箱且未提供飲水，導致狗狗死亡，所為應予非難，考量她沒有前科、目前無業、犯後坦承犯行等一切情狀，判拘20日，併科罰金20萬元。

法官並審酌，吳女因一時短於思慮，致觸犯刑章，犯後已表達悔過之意，且與飼主達成調解，賠償3萬5千元並已履行完畢，飼主亦表達撤回告訴且同意給予從輕或緩刑機會，故認吳女經此偵查審判程序，當知警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。

