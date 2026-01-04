140分鐘「絕對決心行動」 川普讚爆：比電影還精彩！

美軍直搗委內瑞拉，川普召開記者會，高調宣布戰果。（圖／翻攝自美國白宮直播）





美軍發動「絕對決心行動」閃電突襲，歷時140分鐘，成功活捉委內瑞拉總統馬杜洛！川普親自坐鎮戰情室的畫面也曝光，他與高級官員全神貫注，緊盯這場，被他形容是「二戰後最強攻勢」的突襲行動，還大讚美軍「黑暗且致命」的科技令人難以置信。這場絕對決心行動，是美國長達五個月軍事大戲的最高潮，川普更投下震撼彈，宣布接管委內瑞拉，直到政權平穩過渡。

美軍直搗委內瑞拉，川普召開記者會，高調宣布戰果。國防部長赫格塞斯；國務卿盧比歐、行動指揮官、參聯會議主席凱恩上將，以及中情局長拉特克利夫一字排開，這場「絕對決心行動」歷時140分鐘，分秒必爭，川普等人進入戰情室全程緊盯專注觀看即時畫面，可見中情局局長雙手合十屏息以待，川普則坐在會議桌前交握雙手皺眉緊盯全神貫注，凱恩上將則在筆電前檢視空襲行動的作戰地圖，氣氛緊繃。

美國總統川普：「這是一場自，第二次世界大戰以來，人們從未見過的攻勢。」

川普也大力稱讚美軍的科技，令人難以置信。美國總統川普：「所有委內瑞拉的軍事能力，都被完全癱瘓，美軍官兵與美國執法單位，協同作業，在夜色中成功逮捕馬杜洛，當時一片漆黑，我們掌握的某種專業能力，關閉卡拉卡斯大部分燈光，黑暗、且致命。」

然而這場「絕對決心行動」，並非一蹴可幾，而是長達五個月一連串的，精心佈局，福特號，2025年8月以來，美軍就開始在加勒比海重兵集結，最先進航母福特號，進逼委內瑞拉門口，2025年9月，美軍則對委國周邊加勒比海域，對所謂「販毒船」，發動超過30次襲擊，造成百人死亡，更在12月，登上油輪扣押，川普說到做到，不只活捉馬杜洛，更直接宣布美方將「接管委內瑞拉」，投下震撼彈。

