140分鐘「絕對決心行動」逮馬杜洛 川普：比電影精采

美國總統川普觀看全程，事後召開記者會講述抓捕細節，更稱讚這場行動比好萊塢電影還精彩。（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）





美國展開「絕對決心行動」的任務，歷時2小時20分，奇襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，美國總統川普觀看全程，事後召開記者會講述抓捕細節，更稱讚這場行動比好萊塢電影還精彩。CNN引述消息人士指出，當時特種部隊衝進總統官邸，將馬杜洛拖下床、加以逮捕，速度快到馬杜洛夫婦根本來不及逃。

美國總統川普：「這是一場自第二次世界大戰以來，人們從未見過的攻勢。」

美軍直搗委內瑞拉總統官邸，執行「絕對決心行動」，逮捕總統馬杜洛。美國總統川普召開記者會，後方站著國防部長赫格塞斯、國務卿盧比奧，以及行動指揮參聯會議主席凱恩上將等人。

美國總統川普：「所有委內瑞拉的軍事能力，都被完全癱瘓，美軍官兵與美國執法單位協同作業，在夜色中成功逮捕馬杜洛，當時一片漆黑，我們掌握的某種專業能力，關閉卡拉卡斯大部分燈光，黑暗、且致命。」

馬杜洛被逮後畫面曝光，只見他戴著眼罩與耳罩，被銬上手銬，還拿著一瓶水，身上穿著運動服，髮型相當凌亂。逮捕細節也曝光，當時正在睡覺的馬杜洛夫婦，被美軍直接拉下床，拖出臥室加以逮捕。

美國總統川普：「這是美國歷史上，最令人震驚、最有效，最震撼的軍事實力，和能力展示之一。」

川普與國務卿、防長，一同在海湖莊園監督指導、觀看全程，川普稱讚美軍的科技令人難以置信，就像看電視節目一樣，比任何好萊塢電影還要精彩。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩上將：「我們在美東時間凌晨1點01分，即加拉加斯當地時間凌晨2點01分，抵達馬杜洛的宅邸，逮捕部隊迅速精準且紀律嚴明地向目標推進，封鎖該區域，確保地面部隊的安全，同時逮捕被起訴人員，抵達目標區域時，直升機遭遇攻擊，他們隨即以壓倒性武力自衛回擊，我們的一架飛機被擊中，但仍能飛行。過程中在我們出色的美軍協助下，展現了專業和精準，美方無人喪生，在控制住被起訴人員後，部隊開始準備撤離，直升機被召喚來撤出突擊部隊，同時戰鬥機和遠端遙控飛機，提供空中掩護和壓制火力，當部隊開始撤出委內瑞拉時，發生了多次自衛交戰，部隊成功撤離並返回其海上基地。」

空軍出身的凱恩，是川普總統身邊最信任的軍事顧問，堪稱是這場任務的第一線指揮，而從委國電視台公布的畫面可見，馬杜洛官邸所在的軍事基地、圍欄、軍車嚴重受損，這場耗時約2小時的打擊行動，震驚全球。

